Viviana Canosa derrapó en vivo y minimizó los femicidios en el Día de la Mujer: “Los hombres también sufren”

Este lunes 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer. A raíz de esta fecha especial, la conductora Viviana Canosa fue invitada al programa de Luis Novaresio en A24 y dejó más de una frase polémica con respecto al feminismo.

La periodista aprovechó para criticar al movimiento feminista asegurando que no la representan y se cruzó con la periodista Rosario Ayerdi al minimizar los femicidios.

“No hace falta ser madre para parir, vos te vas pariendo a vos mismo. Cuando vos te vas pariendo la que se empodera sos vos”, sostuvo Canosa. Y agregó: “Yo no necesito que ningún presidente, ninguna ministra, ni ningún compañero de cualquier color me empodere, yo me empodero porque me siento libre”.

La periodista ha sido muy crítica del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidades y del movimiento feminista en general, ya que ha tenido muchas diferencias por su encendida militancia en contra de la legalización del aborto.

La columnista Rosario Ayerdi cruzó a Canosa y aseguró: “Las mujeres sufrimos violencia y desigualdad”. “Los hombres también sufren”, la cuestionó Canosa.

“¿Vos creés que los hombres no sufren? Porque sino estamos como que somos siempre las víctimas de todo. Yo no me siento víctima. Las mujeres no somos siempre las víctimas”, consideró Canosa, quien fue criticada en las redes sociales, aunque también recibió el apoyo de muchas personas.

“Hay una víctima de femicidio por día”, la volvió a cruzar Ayerdi. “¿Y cuántos hombres mueren”, la cuestionó Canosa. “Muchísimos menos”, retrucó Ayerdi. “No creo que sea así”, cerró el tenso cruce Canosa.

Cabe recordar que en Argentina se cometieron 47 femicidios entre enero y febrero. Además, hubo otros 4 intentos de asesinato. Esta cifra equivale a una mujer asesinada cada 30 horas, según informó la organización MuMalá - Mujeres de la Matria Latinoamericana.