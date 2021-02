¡Viva el amor! Lionel Richie está de novio con una modelo que es nueve años más joven que su hija

Desde 2014, el cantautor Lionel Richie (71) mantiene una relación con Lisa Parigi (30). Pero más allá de que este vínculo perdura en el tiempo, sus fanáticos se han sorprendido porque la pareja del actor estadounidense es más joven que su hija.

Nicole Richie, hija de Lionel, supera en 9 años a la Lisa Parigi, aunque este hecho no parece ser un problema en la relación. Aunque la joven parece una pareja a largo plazo y no un mero encaprichamiento, muchos han deseado a ambos todo lo mejor y han comentado que la edad solo es un número: “El amor gana”.

“Por dos segundos, ignoremos el hecho de que probablemente fue concebida para una canción de Lionel Richie y concentrémonos en lo bien que se ve este hombre de 71 años”, comentó una persona en Twitter . Otro escribió: “Cuando el cuerpo tiene 71 años por fuera y 32 por dentro”.

Parigi, procedente de Suiza y que actualmente reside en Los Ángeles, ha trabajado como modelo y ahora tiene un blog de estilo de vida y es fundadora del CEO de la marca The Estate Collection, que vende velas y aceites aromáticos.

La historia de Lionel Richie

En los años 70′, el nombre Lionel Brockman Richie, Jr., o simplemente Lionel Richie, comenzó a sonar con fuerza en los estudios de música y radios de Estados Unidos. El cantautor y actor formó parte de la banda musical The Commodores, propiedad del famoso sello musical Motown de Detroit.

Un grupo estadounidense, famoso por su estilo musical funk/soul, que destacó en las décadas de 1970 y 1980. Los álbumes Caught in the Act, Movin’ On y Hot On The Tracks son considerados como la cima de este periodo. Después de esas grabaciones, la banda se orientó hacia la música suave.

El tema “Oh No” (compuesto por Richie) fue utilizado en la película The Last American Virgin. Mientras que “Machine Gun”, composición instrumental del álbum de debut del grupo, se convirtió en tema principal de eventos deportivos.

A partir de 1981 Richie inició su carrera como solista, logrando un gran éxito al permanecer dos semanas en el Billboard con el tema “Hello” para consolidarse posteriormente con el tema “Say you, say me”, el cual ganó un premio Óscar de la Academia a la mejor canción por la película White Nights.

En su época de solista tuvo 5 números uno, que sumados a sus composiciones cuando formaba parte de The Commodores, y al tema “Lady”, entregado a Kenny Rogers, y a “We are the world”, compuesto junto a Michael Jackson, lo hacen ser autor de 9 números uno en la historia Billboard.

Sus canciones de letras sentimentales y su voz modulada, hicieron que Richie estuviese en la lista Billboard en los años 1980, su época dorada. Además, junto con Michael Jackson, fue el impulsor de la campaña USA for Africa, con la citada canción “We Are the World” que ambos compusieron en 1985. Posteriormente, se volvió a utilizar la canción en la campaña para recaudar fondos para ayudar al terremoto de Haití de 2010.

En 2002 grabó a dúo la canción “To Love a Woman” con el cantante Enrique Iglesias, además de escribir y componer la canción “All Night Long”.