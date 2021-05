Virginia Lago defendió a Juan Darthés y opinó sobre el colectivo actrices

La acusación de Thelma Fardín contra Juan Darthés por violación en Nicaragua, generó una ola de adhesiones y críticas a la joven artista que se calló muchos años pero que decidió hablar apoyada por el Colectivo Actrices.

Muchas figuras del ambiente decidieron otorgarle al tema el beneficio de la duda y una de ella fue Virginia Lago que en contacto con Mitre Live dijo: “Hemos trabajado juntos y en las novelas son muchas horas las que uno pasa grabando. A mí me gusta conversar y de pronto estás doce horas ahí… Juan siempre fue muy respetuoso, estudioso, jamás vi una cosa rara en él”, comenzó diciendo Lago a Juan Etchegoyen.

“Si lo encuentro acá le diría: ‘te quiero mucho’”, dijo la mujer y luego se refirió a la grave acusación que pesa sobre el actor: “Me duele lo que pasa. Se dicen cosas muy feas y no sé a quién creerle. Todo lo que está sucediendo sobre la violencia de género… hay gente enferma y no sé cómo es”, explicó la mujer.

Luego, Virginia hizo un paréntesis y se refirió al Colectivo Actrices: “No sé si llamarlas amigas, porque la amistad es algo muy grande. Son compañeras de trabajos las del Colectivo de Actrices. Me parece que tienen que juntarse y no estar enfrentadas a Juan Darthés. Yo a él lo quiero mucho”.

Con mucho tiempo sin ver al actor que está instalado en Brasil luego de la acusación de Fardín, Lagos dijo: “No tengo el teléfono de Juan, pero hablo con María Rosa Fugazot que sí ha hablado con él. No hablé con él, esperemos que se solucione y si no es verdad que se aclaren las cosas. Yo le creo a Juan Darthés, no me parece que haya hecho semejante cosa”, concluyó convencida.