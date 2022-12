Virginia Gallardo reposó en un sillón de cuero con lencería blanca de ensueño

Virginia Gallardo comenzó su carrera como modelo y bailarina, pero con el tiempo sacó a relucir su faceta de panelista. Incluso hoy en día es parte del equipo de Intrusos programa que conduce Flor de la V por América TV. Ademas, se destacan sus publicaciones en las redes sociales.

En su cuenta de Instagram, Gallardo se muestra muy activa, siempre compartiendo momentos de su vida y looks súper sensuales.

Virginia Gallardo

Esta vez, la modelo posó sobre un sillón de cuero marrón y lució un conjunto de lencería blanca con encaje que dejó enamorados a sus seguidores.

Virginia Gallardo lució lencería blanca

La publicación, como era de esperar, rápidamente se llenó de elogios y cosechó más de 27 mil “me gusta” en pocas horas. Además, Virginia recibió muchos piropos: “Sois una diosas del Olímpo”, “Unica como siempre” y “Hermosa gatita”.

Virginia Gallardo

La foto de Virginia Gallardo como colegiala triple x

Virginia Gallardo tiene una cuenta pública cargada de contenido sensual, sus curvas quedan en los primeros planos y eso a sus 2.8 millones de seguidores les fascina.

En una de las oportunidades, la modelo se mostró con una colaless imperceptible de color dorado que hace juego con una camisetita de brillos y de espada descubierta con tiras que se cruzan.

Los toques de su outfit que despertaron fantasías fue su mochila de tamaño mini tornasol en plateado con peluche rosa, la cual combina con una capucha en los mismos tonos que parecería ser de unicornio.

Virginia Gallardo coqueteó con sus fans y despertó fantasías

Los halagos y comentarios colmados de emojis de fueguitos llenaron su publicación, la cual además recibió miles y miles de “Me gusta”.

Virginia Gallardo paralizó las redes sociales.

Lo cierto es que la panelista y ex pareja de Ricardo Fort no pierde oportunidad de derrochar su belleza y sensualidad con cada publicación, sea cual sea el estilo de sus looks.

En una de sus últimas publicaciones de Instagram, Virginia posó con una malla enteriza de muchos colores brillantes que sus seguidores adoraron.

Virginia Gallardo.