Virginia Gallardo criticó a “Showmatch” y lloró en cámara

Este martes en el programa “Intrusos” se debatió acerca de la falta de distanciamiento social al aire en La Academia, el nuevo certamen de Showmatch. Virginia Gallardo se sumo a la crítica del programa de Marcelo Tinelli y se emocionó al contar que está lejos de su familia en el día del cumpleaños de su hija.

“Ayer me decían vos ‘vos hablas de un festejo cuando la gente se muere...’. Yo soy del interior, toda mi familia vive en Corrientes, y quiero que entiendan que mi bebé nació en plena pandemia”, comenzó la bailarina.

Gallardo señaló que, para proteger a su hijo, aún no pude ver a sus familia como ella desea y compartió el duro momento que atravesó cuando fue mamá: “Y fui a parir sola. Mis afectos conocieron a mi hijo recién cuando cumplió seis meses. ¿Saben cuántas veces lo vieron este año? Una”.

“Entonces, no es que uno lo dice porque es ejemplo. No, no soy ejemplo de nada. Hay realidades diferentes. Felicitaciones a quienes lo pueden hacer de otra manera. Hay muchos casos. El mío es uno. Y hoy, que mi bebé cumple un año, lo estoy festejando junto a mi esposo y con mi familia a la distancia”, explicó.

Virginia Gallardo en Intrusos .

Virginia es oriunda de Corrientes y explicó cómo está la situación en su tierra natal: “En Corrientes las cosas están cambiando, por suerte. Mis padres están vacunados, pero recién ahora. Muchos podrían decirme ‘¿por qué no viene tu familia?’. Bueno, ellos tienen trabajo y, además, no quieren exponerse. Hoy cada uno establece sus prioridades”, agregó.

“Ayer hubo récord de contagios, no miremos al costado y no nos lavemos las manos. No me quiero meter con la industria, ni con el trabajo de nadie, porque nosotros en Intrusos somos los primeros en entender lo que significa estar al aire, pero creo que tenemos una responsabilidad muy importante, justamente por estar al aire”, concluyó la panelista de Intrusos.