Video: Guido Kaczka le respondió al taxista que denunció ser víctima de estafa en “Bienvenidos a bordo”

En el programa “Intrusos” , el conductor Guido Kaczka rompió el silencio y le respondió al taxista que participó en Bienvenidos a bordo y denunció no haber recibido el premio que ganó en el programa.

En octubre de 2020, el participante Cristian Cirigliano sacó el “lingote rojo” en el popular juego del ciclo y contó que solo recibió un secador de pelo, cuando le había prometido una heladera y 30 mil pesos.

“En marzo de 2021 les pregunto qué es lo que me iban a dar para no alquilar un flete e irme hasta Capital… Cuando llego con la camioneta para cargar el premio veo que lo que me dan es un secador de pelo. En los 4 meses anteriores me dijeron que iba a ser una heladera”, dijo Cirigliano, indignado.

Luego, el taxista contó que tampoco recibió el premio en efectivo, únicamente un voucher por 2 mil pesos en un supermercado.

A todo esto se refirió Kaczka en una nota con el ciclo de América. “El lingote rojo nunca, jamás entregó una heladera”, aseguró el conductor.

Y luego aclaró: “No sé por qué él pensó que ese era el premio. Me dicen que nadie le dijo que el premio era una heladera. Después con los 30 mil pesos hubo un tema con el banco y su cuenta”.

“Todos firman antes el plazo (de entrega de premio). Y todo estuvo en ese plazo. En este caso fue todo como tenía que ser”, siguió el conductor.

Luego, Kaczka sostuvo: “Esto es televisión, cualquier cosa que no se entregue o que no se haga como corresponde... vas a tener el derecho seguro y se te va a recompensar”.

La palabra de la producción

Por su parte, la producción de Bienvenidos a bordo sostuvo que se demoró la entrega del premio en efectivo porque Cirigliano “tenía varios problemas con sus cuentas bancarias bloqueadas y por eso al banco se le dificultó ejecutar la transferencia de dinero”.

“El lingote rojo que sacó no entrega heladeras, tal como salió a denunciar esta persona. Lo que entrega es un electrodoméstico, una orden de compras y 30.000 pesos. Todo esto fue entregado en tiempo y forma, acorde a lo firmado en el contrato antes de participar”, se explicó oficialmente desde el programa.