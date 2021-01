Video: Fabián Cubero quiso asustar a Mica Viciconte al salir de la ducha y casi la expone desnuda en redes

Es sabido que Mica Viciconte se asusta con facilidad y, por esa razón su pareja, Fabián Cubero no deja pasar oportunidad para molestar a la rubia.

Vigentes y activos en las redes sociales, la pareja compartió cada momento en la pandemia por el coronavirus y sus juegos, sus apuestas y sus bailes causaron furor en Instagram.

En esta oportunidad, el ex jugador usó una máscara de látex mientras Mica se duchaba y la espero en el vestidor con una actitud acechadora.

“Una jodita que no salió del todo bien... Volveré... @micaviciconte. Diviértanse. Nunca pierdan la sonrisa”, escribió Fabián Cubero junto a un video que si bien no salió como el ex de Nicole Neumann esperaba tuvo su lado divertido.

¡Ay, la p... que te parió!”, dijo la rubia sin entrar al plano de un celular con la cámara activada. “¡Amor, pará! ¡Estoy en pelotas… ¿Estás filmando?...Ah, ¿y a quién vas a asustar?”, consultó la rubia a lo que su novio respondió: “Saliste antes...”.

“¿Estabas filmando?”, volvió a preguntar Mica y al ver que Cubero no respondía agregó: “¿Amor, ¿estás bien?” dijo preocupada. En ese momento la rubia se acercó a su novio y el toallón se abrió pero, gracias a un emoji no se vió nada.