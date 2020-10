Video: El Dipy se enojó con un panelista porque lo ninguneó y lo invitó a pelear en vivo

En estos últimos días, el cantante de cumbia “El Dipy” no estuvo en el centro de atención por la promoción de un nuevo tema o algo relacionado a la música, sino por sus polémicas declaraciones en contra del Gobierno, Mauricio Macri y por sus participaciones en algunos programas de TV.

En esta ocasión, el intérprete estuvo como invitado al programa “Siempre Noticias” de Crónica HD para hablar sobre la actualidad del país. En medio de la entrevista, Juan Pablo Chiesa lo cruzó por sus declaraciones contra el Gobierno, lo ninguneó y el cantante lo invitó a pelear a la salida del ciclo. El conductor Esteban “El Pelado” Trebucq debió intervenir.

Todo arrancó cuando El Dipy cuestionó que todo el arco político, incluyendo a los jueces, debía bajarse el sueldo en pos de ayudar al pueblo. “Está perfecto que ganen eso, porque representan a un país. Un diputado es un político que se preparó, se postuló y lo votó el pueblo. Lo que gana es lo que tiene que ganar. Ahora, que lo hagan bien o mal es otro cantar. Tiene que cobrar lo que corresponde un juez, un diputado o un Presidente”, comentó Juan Pablo Chiesa, que además es abogado, y pidió que “no demonicen” las profesiones.

“Vos tenés un problema con un modelo, con la democracia. Y tenés que tener cuidado porque vos apuntás a público masivo porque sos muy conocido. Están dando pésimo para quienes te siguen. Tenés un odio muy grande con la sociedad”, agregó.

El tono empezó a subir cuando Chiesa le tiró: “¿Cómo vas a decir que vamos al comunismo?”. “Los diputados que vos defendés, cuando arrancó la pandemia tendrían que haber cerrado el orto y bajarse el sueldo al 30%. Son todos unos delincuentes porque ninguno se bajó el sueldo”, le retrucó el músico, y le pidió que diera los nombres que el periodista aseguraba que sí lo habían hecho. “No te daré apellidos pero los conozco”, respondió el panelista.

Mientras El Dipy le insistía en que diera a conocer esos nombres, el panelista le dijo que él “no rozaba la línea de dignidad ni educación”. Acto seguido, Chiesa le dijo a El Dipy que “Dady Brieva a su lado era un poroto”. Y ahí explotó todo. “Ayer le dije a Brancatelli en la cara que era un pelotudo, pero vos sos más pelotudo que él”, lanzó El Dipy contra Chiesa. El abogado, entonces, le tiró: “¿Vos te viste la cara que tenés?”.

Cuando el conductor intentó intervenir para calmar las aguas que ya estaban en un alto grado de efervescencia, el panelista indicó enérgico: “Yo no discuto con un tipo así porque caigo en su nivel y pierdo, si es un ignorante. Sos un ignorante, pibe. ¡Andá a estudiar, maleducado, ignorante!”.

Ahí, el conductor directamente pidió que le cortaran el micrófono a Chiesa. Eso hizo que el panelista se enojara y le exigiera “ubicar” al invitado. “Ubicalo y yo me ubico”, le dijo. “Papi, si querés yo te ubico en la puerta ahora en cinco minutos”, lo corrió El Dipy, y añadió: “Acá afuera te espero a vos y a cualquiera, tengo las bolas así de grandes yo”, a lo que el abogado contestó: “Si querés vení y pegame”.

Minutos después, El Dipy dialogó con el conductor, conocido como “El Pelado de Crónica”, y lo diferenció de Chiesa al decir que si bien con él tenían diferencias de pensamientos, se trataban con respeto. “No como ese señor. Y ojalá que esté en la puerta. Esto está bueno para darse cuenta que este tipo de personas no tienen que estar en la televisión”, subrayó refiriéndose a Chiesa, quien también tiene un historial de discusiones en otros programas.

“Un día vas a tener a alguien acá que se levantar y le va a ir a pegar. Y el que va a quedar mal es el programa, el canal. Yo jamás me voy a levantar a pegarle, me puedo pelear y decir ‘sos esto y lo otro’ pero no me voy a pelear”, afirmó.

Antes de finalizar la nota, tanto el conductor como El Dipy le pidieron disculpas a Mariana Diarco, la co-conductora del ciclo y pareja del músico, que fue testigo del tenso momento.