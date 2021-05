Video: Darío Barassi contó el incómodo momento de “gordofobia” que vivió durante una resonancia magnética

Muy activo en las redes sociales Darío Barassi se caracteriza por el buen humor en cada posteo sobre su rutina, su trabajo, su familia y sobre todo sus canjes.

Al frente del exitoso programa del Trece “100 argentinos dicen”, el sanjuanino comentó vía Instagram, un extraño e incómodo momento que vivió al realizarse un estudio médico.

“Hace un par de días, el fin de semana pasado, empecé a sentirme mal, me dolía la vista, la espalda, las cervicales, estaba un poco abombado”, comenzó relatando el actor en sus redes sociales.

Luego el influencer dijo, en tono gracioso, que pensó que “comiendo tres entrañas” para sentirse mejor pero que el malestar no pasaba y se seguía sintiendo mareado.

Fue entonces cuando decidió realizar una resonancia magnética para revisar su columna: “Cuando entré al cuartito para cambiarme y hacerme la resonancia, una señora que estaba saliendo del resonador me dice ‘éxitos, gordito, te felicito por el programa’. Pero cuando me estoy empezando a cambiar, escucho que la señora le dice a la piba que me había llevado hasta ahí ‘¿che, pero entra Barassi en el aparato?’”, comenzó diciendo el conductor.

Luego muy molesto agregó: “En el momento pensé en remates horribles que no hice ni voy a hacer ahora porque son muy agresivos... Pero me dolió”, confesó el conductor y agregó que la empleada del centro de diagnóstico por imágenes volvió a repetir la desubicada pregunta que incomodó al conductor.

“Le dije: ‘Señora, ¿quiere quedarse a ver? ¿Quiere pagar como si esto fuera Mundo Marino para ver si el gordo entra en el tubo ese?’”, respondió Barassi la mujer que sin darse cuenta de la molestia del actor agregó: “Ay, sos divino”.

Luego y en medio del estudio Darío se quedó dormido tres veces por lo que tuvieron que repetir el procedimiento: “Estuve casi una hora para hacerme la resonancia, una experiencia maravillosa”, sumó el conductor.

Luego, con los resultados del estudio en mano, el conductor supo que tiene la columna rectificada y deberá hacer RPG (Reeducación Postural Global) y masajes.

Para finalizar el presentador dijo: “Espero que algún familiar de esa señora que me preguntó si entraba, esté mirando este video. A vos, familiar de la señora maldita, decile que no solo entré sino que me tuvieron que poner colchonetas alrededor. Entro yo y tres colchonetas... ¡En tu cara old woman (mujer mayor)!”.