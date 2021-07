Video: Charlotte Caniggia se animó a un trío femenino en el reality mexicano de MTV

Luego de ser eliminada de “ShowMatch: La Academia” (El Trece), Charlotte Caniggia siguió adelante en sus proyectos y se sumó al famoso reality mexicano “Acapulco Shore 8” en la señal MTV.

Desde la llegada de la mediática a la lujosa mansión en la que convive con otros jóvenes, Charlotte no se guardó nada y habló de todos los temas siempre con una copa de champagne en la mano.

Recientemente, la hermana de Alex Caniggia, recibió una sensual invitación que no dudó en aceptar: sus compañeras Karime Pindter y Nacha Michelson le propusieron realizar un trío sexual que Caniggia aceptó inmediatamente.

“Nos gustan los juegos de amigas, ¿querés venir esta noche?”, le dijeron las jóvenes a lo que Charlotte contestó: “Es jugar, es joder un rato, no es que sea lesbiana… Somos tres chicas tratando de jugar, no tiene nada de malo. ¿Quién necesita hombres, no?”, manifestó la influencer.

Luego de un concierto privado, las tres mujeres se apartaron del grupo y en una cama redonda con sábanas de seda compartieron sus fantasías. Una vez terminado el cálido encuentro, se sumaron al grupo y siguieron de fiesta.