Vicky Xipolitakis se retira entre lágrimas y un regalo íntimo para Germán Martitegui

Desde el inicio del programa Vicky Xipolitakis sorprendió al público con sus preparaciones en MasterChef Celebrity, excelentes en la mayoría de las galas, y tal fue el impacto que muchos comenzaron a dudar de sus habilidades. Hasta fue acusada de fraude y de tener platos preparados por alguien más. Pero su talento pudo más y continuó hasta posicionarse entre los 6 finalistas de la última semana.

El desafío de la noche del martes fue uno de los más difíciles de todo el programa, cuando los participantes debieron preparar un pato pekin con diversos ingredientes de uso complicado (jalapeño, mango, miel, huevos, zapallo, hinojo, batata y melón chino eran algunos), ambos escondidos bajo cajas misteriosas. Las instrucciones era utilizar cada uno de los elementos en el plato.

Desde un principio, la Griega tuvo problemas con su plato. “Lo primero que hice fue taparle la carita porque me da impresión que me esté mirando. No soy una asesina”, dijo para luego confesar que hasta ha pensado en hacerse vegetariana. Superando constantemente la impresión, Vicky tuvo su primer problema cuando se le quemaron las pechugas y terminó usando las alas. Pero ni su lujoso conjunto la salvó esta vez.

La devolución de Vicky dedicada a los prejuicios

Los tres que quedaron en el podio de eliminación era El Polaco, Analia Franchín y Vicky. “Esto es así, es muy difícil pero hay que encarar la situación”, dijo Germán Martitegui, para después pronunciar el nombre de Xipolitakis como la nueva eliminada.

Tratando de evitar la tristeza y las lágrimas, la Griega comenzó diciendo: “Gracias, los quiero mucho con todo mi corazón. Lloro por ustedes, porque los veo sufrir”. E insistiendo en sus lágrimas continuó: “Hagan de cuenta que me estoy riendo...Son lágrimas de felicidad. Los amo a todos. Fue lo mejor que me pasó en mi vida poder estar acá. El trabajo más importante después de ser mamá”.

“Sos muy persona, muy ser humano. Seguí brindando alegría”, le dedico un emocionado Donato De Santis. “No va a ser lo mismo porque esa alegría es inigualable. Es genuina”, agregó Damián Betular. Pero cuando llegó el turno de Martitegui, se hizo silencio en la sala:

“Vicky, creo que sos un ejemplo para mucha gente. Luchaste contra muchísimos prejuicios, contra muchísimos pre conceptos de gente que decía que vos no podías hacer esto por cosas que no tienen nada que ver. Lo más lindo de todo esto es que vos ya ganaste, que la gente te pudo conocer como sos”. Y en su discurso la elogió como mujer: “Y ese es un mensaje para muchas mujeres: que se pueden vestir como quieran, pueden hacer lo que quieran y tienen la fuerza para llegar a donde quieran. Hay que vencer a todos los boludos estos que hablan cualquier cosa. El mensaje más importante que vos diste es ese. Te quiero y ya saldremos de fiesta”.

Luego de sacarse el delantal con su nombre, la Griega le dio un regalo especial a Germán: su liga. “Porque yo sé que me va a extrañar”.