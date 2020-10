Vicky Xipolitakis hizo un chiste a Germán Martitegui y provocó el enojo del jurado

La noche de MasterChef Celebrity empezaba a oscuras, con un desafío anunciado por Santiago del Moro que complicó mucho el inicio del programa para los concursantes. Cada uno debía conseguir sus ingredientes en la oscuridad y solo tenían un fósforo para iluminarse y encontrar la comida que necesitaban.

Para Vicky Xipolitakis, la escena se trató de gritos y escándalo al chocar con las piezas colgadas del techo, aunque finalmente pudo conseguir todo para hacer su “Cerdo salvaje”, como terminó nombrando al plato que después presentó. “Me siento como en la selva, que se puede comer rico pero medio tropical. Como que me gusta viajar con la cabeza. Ya que no se puede…”, dijo después cuando se dirigió a la mesa evaluadora.

La Griega fue tomando una confianza a lo largo de la noche que le llevo a decir un chiste sin sentido que provoco el enojo de uno de los jurados. Antes de tener su desatinado comentario, la vedette ya se había apropiado de la gala con un corto desfile mostrando su “conjunto”. “Vicky, te voy a hacer una pregunta: ¡¿hoy viniste a cocinar en corpiño?!”, le dijo Del Moro, pero ella aclaró que era un conjunto con ese modelo. Ante el pedido, la Griega se pudo a desfilar. “¿Y la música? ¡Que canten los compañeros!”, gritó antes de recorrer la “pasarela”.

Orgullosa del resultado final de su plato, la Griega se sentía muy segura cuando se dirigió a los jueces, Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis. Pero al llegar, fue decisión del trío que la vedette no había dado la talla esa noche. Pero sin desanimarse, Vicky tomo valor para hacerle una pregunta a Martitegui. “Le puedo preguntar algo a Germán, que me quiero sacar la duda, saliendo de la cocina”.

“Es un trauma mío que tengo hace mil años y nadie me lo contesta. Y siempre que veo a alguien que es calvo quiero sacarme esta duda. ¿Hasta dónde se lavan la cara los pelados? Porque no sé hasta dónde llegan...”, dijo desinhibida ante la sorpresa de todos en el estudio, que no vieron la gracia en el “chiste” de la concursante. “Es un chiste”, dijo entonces el conductor, tratando de salvarla. Pero ella no atino y dijo entre risas que quería saber la verdad.

El jurado consultado respondió con una seriedad glacial: “No es mi papel contestar eso, Vicky”. “Sigo con el trauma”, dijo ella tratando de pasar el lío que se había mandado. Ya en el pasado, la vedette había hecho este mismo chiste en la mesa de Mirtha Legrand a Juan José Campanella.

Pero nunca pensó que esta broma hecha de forma inocente podría costarle su lugar en el certamen. Así que se le llenaron los ojos de lagrimas cuando Martitegui anunció que se ponía el delantal negro. Aunque la decisión debió ser discutida en vivo, cuando Betular y De Santis le recriminaron que esa no era la decisión que había acordado. Al final, tanto ella como Claudia Villafañe fueron las elegidas para la gala de eliminación.