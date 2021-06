Verónica Lozano se vacunará contra el Covid en Miami y ya tiene reemplazante

Este fin de semana, Verónica Lozano viajó junto a su pareja Corcho Rodríguez y su hija, Antonia, con destino a Miami, Estados Unidos. Allí la conductora se tomará unos dias de descanso y aprovechará para vacunarse contra el coronavirus.

Verónica, quien conduce “Cortá por Lozano”, ciclo que se emite por Telefe de lunes a viernes, tomó la misma decisión que Ángel de Brito, Jorge Rial, Yanina Latorre y Fabián Doman y ya forma parte del selecto grupo de famosos argentinos que eligió el país del norte para inocularse, ya que allí hay fácil acceso de vacunas para los turistas que visitan las paradisíacas playas.

El ciclo del canal de las pelotas no dejó de emitirse y, en ausencia de Lozano, presentó a una nueva conductora, Paula Chaves, que es una de las figuras del canal y quien se encargó de conducir el exitoso ciclo de pastelería “Bake Off”: “Que Lujo poder sentarme en este sillon”, aseguró la modelo y se declaró Fan del show, de Lozano y de todo su equipo.

“Espero cuidarte bien tu trono”, le escribió en Twitter Chaves, a lo que verónica citó su comentario junto a un mensaje que decía: “Te quiero”.

Este viaje no impidió que en la emisión del día lunes, la psicóloga saliera en vivo desde Zoom: “Un equipo de lujo hay en el programa y eso da la posibilidad de tomarse un descansito”, de esta manera se dirigió a sus compañeros al empezar la videollamada.

“Aproveché para ver a mi hermana que hace un montón que no la veía. Hoy le hicimos una sorpresa a Antonia ya que no sabía que íbamos a ver a la tía Piru y, como días atrás fue el cumple de mi hija, mañana vamos a festejar en una clandestina”, bromeó Lozano sobre las nulas restricciones del país del norte. Además, aprovechó esta intervención para opinar de diversos temas de la actualidad del país y expresó su indignación por la eliminación de Alex Caniggia en Masterchef, ya que ella era de las figuras que más apoyaba al joven: “¿Te das cuenta? Le di la teta y no sirvió para nada”,

La presentadora regresaría la próxima semana a la Argentina pero como deberá cumplir con la cuarenta estricta por haber viajado al exterior, volverá a salir a través de una videollamada desde su hogar.