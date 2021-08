Verónica Llinás contó su experiencia con extraterrestres y aseguró haber visto ovnis “varias veces”

El programa Los Mammones contó con una invitada de lujo este miércoles. Verónica Llinás se sentó en el living del éxito de América e hizo estallar de risa a Jey Mammón y a sus panelistas con sus anécdotas, entre ellas de su experiencia con los ovnis.

La actriz reveló que en más de una oportunidad vio ovnis y contó dos experiencias con extraterrestres. Una de las veces que vio un objeto volador no identificado fue en Mar de las Pampas, en la costa argentina, cuando estaba de vacaciones con un amigo.

“No había luna, era todo estrellas. Estaba todo oscuro y no había luces cercanas. De pronto le digo ‘mirá un satélite’. Se quedó quieto y empezó a hacerse grande”, dijo sobre el objeto luminoso que vio en el cielo.

Verónica Llinás en Los Mammones. Captura del vivo.

“No habíamos consumido nada”, aclaró antes de que alguno sospechara y bromeara con el tema. Y contó cómo vivió ese momento, que a la mayoría de las personas asusta: “Me dio un ataque de felicidad y empecé a decir ‘vienen para acá'. Me dio alegría, era una algarabía”.

“Se ve que me vieron porque se achicó y se fue en diagonal”, dijo entre risas la actriz y Jey Mammón acotó: “Porque nadie reacciona con alegría, por eso”.

Otra de las veces que Verónica vio un ovni fue en el Unitorco, un cerro que está en el centro de Argentina, precisamente en el norte del Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba. Allí estaba junto al actor Raúl Taibo. “Vimos pasar una luz, como una cosa extraña”, explicó Llinás.