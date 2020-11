Muchos ostentan fama, pero pocos fortuna. Más de un cantante ha caído en la tentación de lo glamouroso, queriendo mostrar más de lo que en realidad tienen. Ya es como parte de la nueva personalidad de un cantante urbano el postear imágenes y videos con marcas de carísimas y objetos que solo los más onerosos pueden adquirir, pero terminan presumiendo lujos que no les pertenecen realmente. Desde nimiedades como bolsos a autos de las mejores marcas y hasta mansiones millonarias que en realidad pidieron prestadas o alquilaron. Estos son algunos de los descubiertos en su mentira.

Robbie Williams comienza con esta lista, cuando hace algún tiempo reveló, entre risas, que había pedido prestada una casa para fingir que era suya. El músico era un soltero de 23 años cuando presentó “su hogar” en el programa MTV Cribs. En realidad, era una propiedad de Jane Seymour, pero el cantante hasta se encargó de contratar mayordomos por el día, así el montaje sería perfecto. Hoy, su realidad es otra, y hace algún tiempo, resonó por los portales que Williams puso en venta su enorme mansión en Inglaterra, a causa de los fantasmas que creía que habitaban allí. Ya instalado en Estados Unidos con su familia, el músico buscaba desesperadamente un comprador para la casona del siglo XVII de Wiltshire.

El programa de MTV mencionado era la ocasión ideal para descubrir cómo vivían los ídolos del público. Pero la presión sobre los cantantes era demasiada y muchos temían defraudar a sus fans si no llegaban a la talla. La joven cantante JoJo, con más de 2 millones de seguidores en Instagram y muchos fanáticos que la aman, cayó también en el error de mentir sobre su casa. “La cuestión es que no teníamos casa en ese momento. Mi mamá y yo viajábamos muy seguido y solíamos dormir en hoteles. Así que, en realidad, esa era la casa de mi tío, en Cape Cod. No era mi casa. No eran mis cosas. Esa es la verdad. Tal vez debería haber rentado un lugar. Pero no. Usé la casa de mi tío. Así aparecí en Cribs”, confesó hace poco a Huffington Post sobre la mansión que mostró.

Uno de los cantantes que generó mayor escándalo con una estafa por cámara fue el rapero Ja Rule. Hasta Netflix terminó convirtiendo en documental el ostentoso, pero falso, Fyre Festival. Fue promocionado como uno de los más lujosos y espectaculares festivales de los últimos tiempos. Incluía una isla con modelos, cerdos que nadaban en el mar, yates y más. El rapero en realidad no era el perpetrador de la estafa, pero al ser anfitrión quedó vinculado como el organizador. Finalmente sus abogados pudieron desvincularlo para revelar al verdadero: Billy McFarland.

Aunque el rapero contaba con un antecedente similar para el programa de MTV. En 2001, mostró como suya una impresionante mansión de Miami, cuando en realidad la había alquilado por 46 mil dólares. El escándalo final fue la alocada fiesta que realizó antes de devolverla. La dueña lo terminó demandando por 1 millón de dólares, alegando que “después de la fiesta, había numerosas jeringas y envoltorios de condones esparcidos por la mansión y evidencia de que se fumaba marihuana en la propiedad”.

50 Cent es el otro que ha tenido que salir a aclarar su falsa colección de autos lujosos. Ya en el mismo programa había mostrado un envidiable ajuar de autos, pero terminó siendo descubierto en el alquiler de los mismos, cuando los televidentes vieron que las placas de los autos tenían la marca de la agencia. Pero hace no tanto tiempo, volvió a presumir su repertorio, que incluía Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, Mercedes-Benz, Maserati y hasta un Jet privado. Al final, toda la situación era al revés: el rapero fingía alquilar sus bienes para no tener que enfrentar al fisco y la bancarrota, que en 2015 lo mantuvo envuelto en juicio.

Incluso la española Rosalía terminó aclarando la procedencia de unos bolsos en los que sale en su Instagram. Ella salía orgullosa mostrando sus bolsos con el logo de Louis Vuitton. Se hacía dueña de una colección de varios colores y los convirtió en signo de sus show en vivo del 2019. Pero en realidad se trataba de una parte de la colección de la marca Etai Drori, que se encarga de tomar pedidos por encargo. Rosalía tuvo un error mucho menor, pero se suma a esta lista de los “fraudes” de imagen por las redes.