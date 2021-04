Valeria Archimó quedó en medio de un picada y sufrió un terrible accidente: “Podría haber muerto”

En las últimas horas, la artista Valeria Archimó sufrió un accidente automovilístico en la Autopista Panamericana, Buenos Aires , cuando estaba en camino a las grabaciones de Corte y Confección, ciclo emitido por El Trece.

Según se informó, la bailarina quedó en el medio de una picada de autos, y su vehículo fue chocado por uno de los participantes en la carrera ilegal.

La también coreógrafa dialogó con Mitre Live y relató el hecho que pudo haberle costado la vida si no hubiera llevado colocado el cinturón de seguridad.

“Ahora estoy bien y tranquila, pero en el momento que sucedió el choque, nunca en mi vida sentí lo que me pasó en ese momento. Estaba en un shock de nervios del susto que me pegué, de la situación. Estoy medio en pausa”, comenzó diciendo la reconocida coreógrafa.

El accidente de Archimó

“Ya dejé el auto, hecho pelota, en el taller. Iba en Panamericana, a la grabación (de Corte y Confección). Veo a mi derecha, yo iba en el medio, tranquila, dos autos que pasaron a las chapas corriendo una picada”, contó Archimó. Y continuó: “Primero apareció un auto gris, y después vino uno negro de atrás que se quiso meter, no pudo pasar. Vi perfecta la escena, le dio a un auto rojo todo por el costado, me dio la sensación de que le pasó la rueda por encima al auto rojo y siguieron de largo”.

Foto: Gentileza Gentileza

“En ese momento, el auto rojo giró en trompo hacia adentro y se vino hacia mí, me chocó de frente. Ahí con el impacto me di contra el guardarrail y no sé ahí qué pasó. Fue un momento como... Vi la escena, el auto que se me venía y no podés hacer nada, no pude hacer ninguna maniobra. Son como segundos que en ese momento los vivís como eternos”, sintetizó Valeria, notablemente conmocionada.

Foto: Gentileza Gentileza

“Los autos que estaban corriendo la picada se fueron y quedamos los dos autos tirados, uno en cada punta, con lo que conlleva quedar en Panamericana”, contó indignada, aunque también destacó la ayuda que recibió de muchos conductores que vieron la escena. “Un señor frenó al lado mío y me decía que salga del auto, yo estaba en un shock nervioso, y me sacó. Después una señora me contuvo y luego llegó la seguridad de la autopista”.

“Había autos, y estos inconscientes, asesinos, porque la verdad son tipos que no les importa nada. Uno de los autos tenía el auto bajo, le pasó por encima al auto rojo para poder ganarle. Ellos se fueron y nos dejaron a nosotros hechos mierda, chocados”, tiró furiosa.

Durante el relato, Valeria Archimó reflexionó: “Yo ahora tomo conciencia de que me podría haber muerto. Me dio, y no sabés los autos que vienen detrás porque frenás de golpe. Empezás a bollar, me llevó desde la mitad hasta el guardarrail que choqué y volví... Podría haber venido otro auto y chocarme”, contó Valeria Archimó, quien aseguró que realizará la denuncia policial correspondiente para obtener los videos de la autopista y así llegar a los culpables.

Cómo quedó su auto

“Me acaban de chocar en Panamericana unos hijos de put* que iban corriendo una picada”, dijo Valeria en una serie de historias que compartió en su cuenta de Instagram en las que mostraba el estado en el que quedó su vehículo tras ser embestido por un auto.

Las lesiones sufridas

La bailarina, cuyo nombre real es Valeria Constanza Archimaut, de 49 años de edad, enumeró las lesiones que sufrió tras el accidente: “Ahora me duele la muñeca. No me pasó nada grave porque estoy bien, pero ahora que estoy fría, tengo toda la columna y el cuello que me duele, un golpe en la rodilla”, indicó la madre de Ámbar, la hija que tuvo con el empresario Guillermo Marín.