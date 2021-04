Uno de los hijos de Julieta Prandi pasó por un momento muy desagradable con su padre a la salida del colegio

Este miércoles, la Justicia tomó la decision de multar a Julieta Prandi por haber expuesto públicamente el drama familiar que vive con sus hijos. La modelo deberá abonar 50 mil pesos y llamarse a silencio para evitar que vuelvan a sancionarla, según Pronto.

En medio de todo esto, luego de 15 días de no enviar a sus hijos al colegio por temor a que Contardi los retirara en contra de su voluntad, ya que el niño mayor no quiere irse con él, se vivió una situación muy tensa en la puerta del establecimiento.

Prandi contó, sin decir el nombre puntual de su hijo mayor, que se negó a retirarse con el padre cuando éste se presentó. “Me lo manifestó a mí y a la directora, le dijo que no se quería ir, que quería volver a mi casa y está en su derecho. La ley lo ampara, es el derecho de un niño, no lo pueden obligar y no se fue”, ratificó en ‘Hay que ver’.