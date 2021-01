Una enorme esmeralda podría confirmar el compromiso de Dakota Johnson y Chris Martin

Dakota Johnson y Chris Martin son de esas parejas que podrían haberse convertido en un boom para los medios. Pero a pesar de que la fama de cada uno es mundial, él con su banda que recorre miles de países y ella con el éxito que recogió con “50 Sombras de Grey”, ninguno de los dos tuvo interés de mostrarse al público. Si no fuera por algunas fotos que han trascendido en familia, con Gwyneth Paltrow incluida, muchos ya habrían creído que su relación había terminado.

Incluso recientemente se pudo captar a la actriz con un nuevo accesorio y ubicado en un lugar muy especial. El sitio Page Six tuvo la oportunidad de captar a Dakota en su auto luciendo una enorme esmeralda en “ese” dedo y se suma al detalle de que la actriz no estaba usando ningún otro anillo en la mano. Aunque no era un diamante, que tradicionalmente es la piedra elegida para el anuncio, ya son muchas las famosas que se suman a una nueva onda de otras opciones, que han incluido rubies y perlas entre los más elegidos.

El anillo se luce por donde lo vean.

La última foto que se tuvo de ellos, aunque ni siquiera juntos, fue en marzo, cuando compartieron una cena con la ex de Chris y su marido. En la postal se puede ver a Gwyneth Paltrow junto a Dakota, disfrutando de un enorme postre helado. Se cree que fue Martin quien tomó la fotografía. Ya en el pasado, Gwyneth y Chris no solo han declarado sino demostrado al mundo que llevan una relación de ex pareja ideal, ya que incluso comparten dos hijos juntos, Apple de 17 y Moses de 13 años.

Las actrices ya tienen una gran amistad.

Gwyneth Paltrow, la organizadora de bodas

Según medios estadounidenses, ya es un hecho el casamiento que tendrá a la mismísima Gwyneth como su organizadora oficial. Ella y el vocalista de Coldplay estuvieron casados de 2003 hasta el 2016.

Por suerte para quien fue Anastasia Steele, la ex de su novio se ha convertido en una de sus grandes amigas, incluso Paltrow la ha llamado “una joya absoluta”. Es por eso que muchos medios dan como por hecho que será quien organice el casamiento. “Gwyn tiene los mejores contactos en L.A y todo un equipo de Goop tastemakers en su nómina”, reveló una fuente cercana.