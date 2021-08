Un polémico audio de Benjamín Vicuña confirmaría que La China Suárez no quería a sus hijos con Pampita

Benjamín Vicuña decidió, el pasado viernes, usar sus redes sociales para comunicar su separación de La China Suárez luego de varios años juntos y dos hijos en común.

A través de una historia de Instagram en fondo negro y con letras blancas, el actor expresó: “Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos”, indicó el chileno.

Para cerrar añadió: “Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”.

Luego de un fin de semana en donde todos los medios intentaron descubrir las verdades razones de la ruptura de la pareja, este lunes en “LAM” (El Trece) Yanina Latorre contó que Suárez fue denunciada de estafa por parte una ex vecina que reclama 22 metros cuadrados de su propiedad y que según la mujer fueron usados por Suárez y Vicuña.

“Hoy tenemos mucha información, entre eso, la carta documento que le acaba de llegar a la China Suárez en el medio de su separación. Un escándalo muy fuerte con una vecina, Yanina”, presentó Ángel de Brito.

Luego en el programa de las mañanas del Trece, se conoció un audio del actor chileno donde habla de la propiedad y revela la falta de contacto en convivencia de sus hijos con La China Suárez.

“Estuve hablando con Juanma me dice que el por ahora no va a llegar a lo que le están pidiendo”, se escucha en el audio cuando Vicuña habla a Sandra, la vecina que denunció a la actriz, en referencia a que el peluquero que intentó comprar la casa no llega con el dinero que le pidieron. Entonces, él insiste: “Quería retomar nuestra conversación, sigo con interés de poder alquilar o comprar algo cerca de la casa de la China”.

Sin entenderse un poco la situación planteada por el actor hablando de la casa de su mujer, luego se lo escucha decir: “Es para cuando van mis hijos (Bautista, Beltrán y Benicio fruto de su relación con Carilina Ardohain) algunos fines de semana al mes, para poder entrar porque son varones y somos muchos”. En ese tiempo los actores comenzaban su relación y la actriz ya tenía a Rufina fruto de su relación con Nicolás Cabré, pero aún no habían nacido Magnolia ni Amancio.

Luego se escuchó la oferta: “Yo pensaba ofrecerte... estoy pensando en voz alta, un alquiler y que tenga promesa de compra para los dos años y si está todo bien, comprarla a un número que acordemos y restarle los meses de alquiler. Pensaba 150 o 170 mil pesos argentinos. Decime y así avanzamos, como te comentaba tampoco hay necesidad de hacerlo con urgencia”, dijo el actor.

Finalmente Sandra no aceptó la oferta de Vicuña y a los dos años de la relación, que comenzó en el 2016 y luego de que la protagonista de Argentina, Tierra de Amor y Venganza, La China quedó embarazada de Magnolia y la pareja se mudó a una casa alquilada en otro barrio.