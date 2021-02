Un ex Chiquititas es economista en China: mirá qué fue de la vida de Guillermo Santa Cruz

Toda una generación de jóvenes quedó marcada por las tiras producidas por Cris Morena . A la hora de la merienda Chiquititas, Rebelde Way y Casi Ángeles eran los clásicos para los más chicos.

Fue allí que muchos actores hoy reconocidos dieron sus primeros pasos como Luisana Lopilato , Benjamín Rojas, incluso Lali Espósito. Es que Cris Morena les dio la posibilidad a los pequeños talentos de formarse e iniciar su carrera actoral.

No obstante, otros vivieron esos momentos de fama como una etapa más en su vida que pasó a formar parte del pasado. Así es que se conociera la vida de Daniela Marticchio quien interpretó a “Sol” , en la edición en la que era protagonista Romina Yan. Se trataba de la menor que buscaba a su familia y cantaba a menudo “Corazón con agujeritos”, que en su vida adulta nada tiene que ver con las cámaras, sino que es una cajera de supermercado.

Un caso similar es el Guillermo Santa Cruz, quien interpretaba a “Javier” en el ciclo Chiquititas y también fue parte de Rebelde Way como “Nico”. Una vez terminada su participación en la tira adolescente, Santa Cruz se dedicó a sus estudios y optó por una vida alejada de la actuación.

Movilizado por una migración familiar, ya que su padre tuvo una propuesta laboral en China cuando el joven tenía 19 años, se mudó al país asiático. Allí se asentó junto a su familia para probar suerte sin saber el futuro que le esperaba.

Actualmente, Guillermo Santa Cruz es un exitoso economista que tuvo la experiencia de trasladarse al otro lado del mapa y terminar sus estudios en la Universidad de Pekín. “Empecé a estudiar el idioma, que es una gran herramienta. Trabajé en Comercio Exterior, Relaciones Internacionales y las relaciones entre Argentina y China, así que cuando volví siempre estuve vinculado a China”, contó en Diario Show.

Su visita a Wuhan, epicentro del covid-19

Unas semanas antes de que comenzara la pandemia, Guillermo Santa Cruz visitó a la ciudad de Wuhan. “Es una ciudad muy pujante y verla de repente en todos los titulares fue una gran sorpresa”, expuso el ex Chiquititas.

En este punto, el ex actor aseguró que también lo sorprendió la rapidez con que la ciudad se recuperó de tal impacto por el coronavirus.

Finalmente, afirmó que si bien en Argentina fue una cara visible y ha quedado en el recuerdo de toda una generación en China era un ignoto hasta que dos muchachas “lo descubrieron”. “Estaba en el comedor de la universidad como cualquier otro estudiante. Yo veía a dos chicas que cuchicheaban, de la nada se animan y me preguntan de qué país era. Cuando les digo que era de Argentina saltaban y me abrazaban. Mis compañeros no entendían nada, porque nunca les dije que en mi país trabajaba en la tele. Uno no anda diciendo esas cosas”, apuntó.