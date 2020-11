Un año para Pampita y “Rober”: Video de una historia de amor y cena privada romántica

Una romántica propuesta en la playa, un casamiento gigante y ella con vestido de princesa, con luna de miel incluida por Europa. Pero pasado el tiempo, no se supieron muchos detalles del matrimonio de Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán. Los esposos mantuvieron en privacidad su relación y parece que fue para mejor. Ayer, llegaron a los 365 días con anillo en el dedo y, además de un romántico festejo sorpresa para la modelo, él subió un video que derritió de amor a todos los seguidores de la pareja.

Hace un año, el 22 de noviembre de 2019, en el casamiento de ambos.

“¡Feliz aniversario mi amor @robergmoritan! No alcanzan las palabras para describir y agradecer todo lo que me das. Cada día de este año me hiciste sentir tan amada. ¡Que hombre más maravilloso me mandó Dios! ¡Te amo con mi alma entera!”, escribió ella en la publicación donde se muestra la cena privada con la que Rober la sorprendió. Primero hay tres videos de ellos disfrutando la noche en una mesa rodeada de velas con forma de corazón y después hasta se ve el menú que incluye entrada, plato principal y postre. Sus más de 5.8 millones de seguidores pudieron ser parte de esta celebración tan importante para ella y más de 112 mil pusieron su like.

La cena sorpresa de "Rober" a Pampita.

La cena venía con menú incluído.

Pero fue él quien terminó de encantar al mundo con el emotivo y romántico video que le dedicó a Pampita. Un relato de su historia de amor y como siguen viviéndolo como si fuera el primer día. “¡Feliz aniversario amor mío!”, decía en la leyenda que acompañaba el corto “film” en blanco y negro. “Hoy es nuestro primer aniversario. Cierro mis ojos y dejo acariciar mi mente con un año de memorias”, comienza relatar con voz en off al inicio de los 2 minutos 20 en los que le habla a la modelo. “¡Al fin Carolina encontró a una gran hombre en su vida!”, coincidían muchos seguidores con el comentario, que además deseaban lo mejor a la pareja, que “merecen lo mejor del mundo”

“El marido más mimado del mundo”, como se define, no deja de presumir su suerte y el amor puro que ambos comparten. Con tiernas imágenes y revelaciones íntimas, el video podría bien ser un guión para una película de Nicholas Sparks.

“‘¿No te gusto?’, me preguntás, entre pucheros y seducción, mirándome de perfil mientras me regalás tu caminar. Y yo te miro, siempre te miro”, sigue diciéndole “Rober” a su mujer. “Me gustás tanto que me pellizco cada mañana para comprobar si es verdad”.

“Ya nunca más vas a estar sola. ‘Cuidame’, me pedís, y yo te juro que una y otra vez, que doy la vida por este amor”, relata con una suave voz. “Conozco cada parte de tu cuerpo, cada fracción de tu sonrisa, que hay detrás de tu mirada, el motivo de tus risas, tus palabras, tus miedos y todo el amor que sos capaz de dar”. Termina el video con una promesa de por vida: “Hoy cumplimos un año, el primero del resto de nuestras vidas”.