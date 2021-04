Ulises Jaitt confesó que, junto a un amigo, fueron drogados y engañados por dos “viudas negras”

Este lunes se conoció la noticia del robo y engaño a Ulises Jaitt por parte de dos mujeres. El conductor de radio estaba junto a un amigo cuando dos “viudas negras” se acercaron con la única intención de robarlos.

En Palermo y junto a un amigo, el hermano de Natacha Jaitt vivió este momento de inseguridad y lo relató a través de su cuenta de Twitter: “Anoche con mi amigo fuimos víctimas de dos viudas negras en Palermo, nos durmieron y nos robaron todo en la casa de él”, comenzó diciendo el conductor.

Luego agregó: “Gracias a Dios, estamos bien. Sólo que estamos en shock, ya hicimos la denuncia policial”, dijo.

Ante este información y el posteo del mediático, Jaitt tuvo muchas voces a favor y lamentando el peligroso momento. Como era de esperar, muchos otros usuarios lo criticaron y descreyeron de lo relatado por Ulises.

Con bronca e impotencia, su sobrina Antonella también usó la red del pajarito y exclamó: “Si nos hubieran drogado/ robado a nosotras, no estaría leyendo tantos comentarios negativos contra mi tío. Pedimos que nos respeten y no respetamos. ¿Dónde quedó la igualdad? No seamos hipócritas...”, finalizó.