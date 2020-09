Tyago Griffo llamó “muñequita de cristal” a Flor Torrente, a ella no le gustó y lo mandó a “deconstruirse”

Aunque muchos vaticinan un supuesto romance entre Tyago Griffo y Florencia Torrente, la realidad y los últimos dichos de la actriz marcan otra cosa

Días atrás, el cantante le demostró su cariño llamandola “muñequita de cristal” y la respuesta a esos halagos de Florencia dividieron aguas. Para entender el conflicto, cronológicamente, hay que trasladarse a lo que aconteció hace una semana en el Cantando 2020, reality del que son participantes.

Fueron los conductores del programa Ángel de Brito y Laurita Fernández quienes le preguntaron a Griffo si es verdad que le gusta la hija de Araceli González y si estaría dispuesto a seguir avanzando, con la posibilidad de conseguir una cita. El hijo de Gladys La Bomba Tucumana admitió que no descarta dar ese paso una vez que concluya la pandemia, pero hizo una salvedad: pese a que lo va a intentar, cree que no tiene posibilidades.

En ese punto marcó sus argumentos y dijo que vienen de dos mundos sociales diferentes y que esto le resta chances a sus pretensiones amorosas. Sin embargo, ensayó varios cumplidos, como para empezar a quedar bien. “Ella es una chica divina, es como una muñequita de cristal y yo vengo más del barrio”, manifestó con timidez, y fue por más: “Es una mujer ideal para cualquier hombre”.

Flor lo escuchó y el viernes 11, durante la gala del Cantando, sostuvo que no le gustó nada que le dijera “muñequita de cristal”; además, comunicó que el joven atrasa con ese comentario y le recomendó que deconstruyera su manera de dirigirse a una mujer. “Estamos en el 2020, ese comentario no va, no, padre. Ese ‘muñequita de cristal’ está en la lista del no, 2020, sos joven y tenés tiempo. Yo no soy intocable, somos seres humanos, somos todos iguales, no soy de cristal”, se descargó con enojo. Además, contó que a ella no le gusta nada este tipo de encuentro y lo hizo saber.

Esto hizo que durante el fin de semana, en las redes sociales, se hablara del tema. En general, las voces a favor estuvieron del lado de Griffo y no tanto del de Flor. “¿Mandarlo a deconstruirse por decirle ‘muñequita de cristal’? Es una feminista de cartón. Si tanto se jacta de que estamos en el siglo XXI lo rechazaba sin más”, “Tyago no le dijo nada agresivo. Si no le gustó, que diga ‘no me gustó’ y punto, no que salga a tratar al pibe como si le hubiese dicho una barbaridad”, “Hizo un papel digno de una conventillera. Me indigna que se prostituya un tema tan delicado como el de la violencia de género”, fueron algunos de los mensajes enfocados en la manera de rechazarlo.

Al ver lo que se generó a raíz de su enojo, que no fue bien tomando en el mundo virtual, Torrente aclaró el tema en sus redes sociales. En un video que compartió en sus historias de Instagram remarcó lo que había dicho en televisión y fue por más, contra aquellos que en Twitter la criticaron. "Se ve que cuando uno dice lo que piensa y si piensa diferente hay un sector que te trata de ‘poco humilde’ o de que ‘no entendés un halago’. ¡No!, comenzó.

“Quizás para determinadas personas algunas cosas no son un halago y no está mal. Está bien comunicarlo desde el respeto, desde el amor y desde el lugar que tenemos de comunicadores de estar en un programa de tele y de decir lo que pensamos. Siempre con respeto y siempre demostrando nuestros pensamientos”, remarcó.

Por último, comunicó: “El mundo cambia, la vida cambia, estamos en una situación que jamás imaginamos vivir en nuestra fucking vida y está bien que suceda. Está bien que pienses diferente y que haya cosas que no te gusten y cosas que sí. Y está bien que si hay algo que no te gusta, con respeto puedas exponerlo”.