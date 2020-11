Finalmente, Carina Zampini confirmó: “¡Hola a todos! ¡Buen día! Les cuento que mi hisopado dio positivo, estoy muy bien, ¡sin síntomas hasta el momento!”. La figura de El Trece dio la noticia en su cuenta de Twitter, donde les transmitió tranquilidad a sus miles de seguidores y fanáticos.

Por otra parte, la actriz agradeció los cariñosos mensajes que recibió en las últimas horas, producto del diagnóstico de su compañero. Una vez que se supo del positivo de Juan Marconi, la rubia tuvo que aislarse por ser contacto estrecho, para así cumplir con los protocolos sanitarios, según Exitoina.

Internet

El reality de cocina que conducen Zampini y Marconi tiene varias emisiones grabadas, por lo cual se continuará emitiendo en las tardes de El Trece. En el día de ayer, la conductora se ausentó de una entrevista en Los Ángeles de la Mañana tras enterarse que su compañero tiene Covid-19, y en ese mismo envío, él habló para dar más detalles de su situación.

“El martes estuve con un grupo de amigos al aire libre, pero el miércoles uno de ellos avisó que se sentía mal y que se iba a hisopar. Y yo ahí ya levanté las antenas, y cayó uno, otro y otro más. Avisé a la productora, así que automáticamente no fui a grabar esos días de la semana pasada. Desde el momento en el que yo me entero que había un estrecho contacto, ya no fui más y en el medio me hisopé”, contó Juan.

“Fue un asado al aire libre, pero es como pasa, en un momento te confundiste de vaso, o hablás con uno que está al lado, pero al final caímos todos”, indicó Juan Marconi.