Tras la polémica, Barassi habló sobre el cruce que tuvo con el participante que lo chicaneó con el gimnasio

Darío Barassi fue tendencia nuevamente, esta vez por el descargo que realizó en redes sociales. Esto se derivó de un cruce que tuvo con un joven participante. Todo sucedió en su programa, “100 Argentinos Dicen”, que es emitido por canal trece. Facundo chicaneó a Barassi, le preguntó si conocía el gimnasio y Darío le respondió con solvencia.

Después de todo lo que giró alrededor de este cruce, el oriundo de San Juan salió a esclarecer toda la situación y a poner paños fríos. Explicó que todo terminó de la mejor manera y que no vio una situación de discriminación ni de insulto de ninguna de las dos partes. “Aflojen un poquito, aflojen”, les reiteró el locutor a los internautas que participaron de la disputa con memes y críticas.

Dentro del descargo que realizó vía TikTok, Darío Barassi aprovechó para dar su versión del polémico cruce que tuvo con Facundo Papazian, un participante de su programa, “100 Argentinos Dicen”. “¿Da la sensación de que a mi me puede haber ofendido lo que dijo él?, para nada. ¿Da la sensación que lo mío fue muy bardero con el?, para nada”, desmintió el ex co-conductor de NET (Nunca es Tarde), el late night show emitido por la cadena Fox.

También instó a que los diferentes usuarios de las redes sociales “aflojen un poquito”. Aclaró que cuando “terminó el programa nos dimos un abrazo, todo con barbijo, un rey. Aparte es un pendejo”.

“Facu, te mando un beso rey. Fue con el mismo humor que yo hago el programa. Me picanteó con lo del gimnasio, yo le devolví con lo otro, todo en buenos términos, no lo maten a él, no me maten a mi, hay buena onda” culminó el abogado y actor sanjuanino.

Terminando con su derecho a réplica dijo, “el programa tiene un solo objetivo, que es el mismo que tiene este conductor, que es entretenerlos. Hacerlos pasar un buen rato, todo lo demás que piensen, que imaginen no existe. No es verdad, ahí predomina la buena onda, así que de verdad, hasta yo lo compartí, la mejor con Facu, un beso”.

De esta manera esclareció los rumores gordofóbicos del juego entre los dos. También descartó cualquier enojo que podría haber parecido ocasionarle los dichos de Facundo Papazian.