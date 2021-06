Tras el positivo de su bailarín, Sofía Jujuy Jiménez develó el resultado de su hisopado

A través de sus redes sociales, Sofía “Jujuy“ Jiménez confirmó que su bailarín, Nacho Saraceni, se contagió de coronavirus, por lo que se mantuvo aislada a la espera de conocer el resultado de su hisopado: “Me siento bien, Nachito está bien, por suerte no le pegó fuerte. Mañana nos vamos a hisopar y si Dios quiere el miércoles vamos a hacer el duelo”, contó.

Jujuy Jiménez luego de hisoparse captura

“Yo no estoy saliendo de mi casa, me estoy cuidando por contacto estrecho y seguimos metiéndole al ensayo por zoom”, expresó Jujuy. “Estoy esperando el resultado de hoy sea negativo para poder defender el duelo”, señaló la modelo en una entrevista para “Los Ángeles de la Mañana.”

Con esas expectativas, Sofia esperaba el tan ansiado resultado, que no tardó demasiado en aparecer: “Por suerte di negativo junto a Carli (Lanzi), mi coach, mientras que Nacho sigue con covid, pobrecito, la está pasando dentro de todo no tan mal, pero está aislado solo y sufriendo desde su casa, porque él tiene muchas ganas de defender lo que nos toca defender en la pista”, agregó en diálogo con “Por si las moscas”, programa radial transmitido en la señal La Once Diez.

Jujuy anunciando su negativo captura

Ni bien supo de la negatividad, la ex de Juan Martín del Potro, puso manos a la obra y buscó un nuevo partenaire para continuar con los ensayos: Facu (Giordano), que es un genio, recién lo conocí. Estoy con él y con Carli, y la rompe, hace que todo sea más fácil. Se va a quedar también para el próximo ritmo”, adelantó haciendo referencia al shuffle, el próximo ritmo que se viene en “La Academia”.

El positivo de Saraceni no es el primero que se da en el programa de Marcelo Tinelli desde su regreso a la televisión, ya que fue noticia hace poco, debido a la gran cantidad de contagiados por coronavirus en su show. Ante esta dificultad, e conductor salió a aclarar la situación: No estamos ajenos a la ola de contagios que atraviesa el país ni exentos de los riesgos de contraer el virus fuera del ámbito laboral, más allá de todas las medidas preventivas que venimos tomando y de los más de cien hisopados por día realizados entre trabajadores de producción, técnica y artística. Seguiremos cuidándonos y tratando de alegrar la noche de los argentinos en este difícil momento que nos toca pasar”.