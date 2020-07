¡Trapitos al sol! Johnny Depp contó un escatológico detalle que marcó el final de su matrimonio

Por estos días, Johnny Depp llegó hasta una corte en Londres para declarar contra el diario The Sun y aclarar las denuncias de su ex mujer Amber Heard y, a través de sus dichos, transformar a su ex en una “bestia” ante la opinión pública.

El actor dijo sin rodeos que su matrimonio quedó destruido luego de que aparecieran excrementos en su cama luego de una fiesta: “Pensé que era un final curiosamente adecuado de la relación'‘, expresó Depp aún sorprendido.

El artista pasó casi cuatro días declarando en contra del tabloide británico que lo acusó públicamente de abusar de su ex mujer y demandó a News Group Newspapers, editora de The Sun, y al editor ejecutivo del diario Dan Wootton, por un artículo de abril de 2018 en el que lo llamaron “marido golpeador'‘.

Entre sus argumentos, Depp se refirió a su matrimonio como una relación volátil con Heard que solía caer en gritos y a veces se tornaba física. Pero, en todo momento, negó haberla golpeado y la acusó de levantar falsos testimonios contra él.

La pareja se conoció durante la filmación de “Diario de un seductor” en 2011 y se casaron en 2015 pero la relación duró poco, porque luego de un año Heard pidió el divorcio junto a una orden de alejamiento contra Depp por abuso doméstico.

Finalmente en 2017 se concretó el divorcio y, por estos días, el intérprete favorito de Tim Burton, contó que la separación se dio cuando una encargada de limpieza encontró excrementos en una cama de su penthouse de Los Ángeles a la mañana siguiente del cumpleaños 30 de Heard, en abril de 2016.

La mujer por su parte dijo que el actor, luego de la fiesta, le lanzó una botella de vino y que fueron sus mascotas las culpables del incidente de la cama.

Sobre este descargo Depp dijo: “No lo dejó un perro de tres o cuatro libras. Estaba convencido de que la propia señorita Heard o uno de sus secuaces estuvieron involucrados en dejar excrementos humanos en la cama'‘, dijo el actor de Piratas del Caribe.

La defensa de The Sun se basa en las denuncias de Heard de 14 incidentes de violencia por parte de Depp entre 2013 y 2016, incluyendo en su isla privada en las Bahamas, una casa alquilada en Australia y un avión privado. El actor las niega todas rotundamente.