Trabajo se busca: Dady Brieva quiere hacer castigs para Netflix y la pantalla grande pero “no lo llaman”

Mientras muchos actores se vuelcan al trabajo en las redes sociales y en plataformas audiovisuales como YouTube, Dady Brieva escapa a estas nuevas herramientas tecnológicas. “No tengo ganas de hacerlo y no hago lo que no siento”, explicó Todo incluido, el program

a que conduce Diego Ramos en La Uno.

Sin embargo, esto no quiere decir que el actor y humorista no esté en busca de nuevos horizontes en su carrera. Por el contrario, reveló que está haciendo castings porque tiene ganas de que lo contraten para alguna de las producciones de una plataforma de streaming o para llegar a la pantalla grande.

“Me gustaría incursionar en el cine y la plataforma de Netflix, pero como no tengo el ‘know how’, porque me he especializado en teatro, estoy tratando de meterme con algunos castineros”, explicó.

Dady Brieva tiene una teoría sobre su falta de propuestas

“Cuando no estás en el listado no cuentan con vos, no lo hacen de malos pero quizás no saben si estoy dispuesto a hacerlo”, explicó. Y señaló que hay muchos actores que están encasillado en ciertos papeles y que eso no permite que los productores piensen en otros nombres.

Por otro lado reconoció que su forma de hacer humor cambió mucho en los últimos cambios a raíz de un nuevo paradigma social, en el que la mujer tomó un rol más fuerte y hay temas que ya no causan gracia. “Lo que no hace reír no lo digo. Con Midachi teníamos un sketch de ‘El trío de trolos’ y hoy no hace reír. Lo saco por eso, no por corrección política”, admitió.