Tiziana Sabatini está de cumpleaños y recibió un emocionante saludo de su mamá donde le recordó a su abuela Betty

Tiziana Sabatini celebra su cumpleaños número 22 y recibió decenas de saludos que compartió en su cuenta personal de Instagram.

Sin embargo, el saludo que no podía faltar en su día era el de su madre: Catherine Fulop. Es que la actriz, no podía dejar pasar el recuerdo de haber sido madre por segunda vez, Cathy compartió una bella postal, que luego Tiziana colocó en sus stories. Se puede ver a Catherine sosteniendo en brazos a la modelo cuando era apenas un bebé.

El recuerdo que compartió su mamá.

Pero unos minutos más tarde, no pudo con su genio y le dedicó un sentido y emocionante mensaje en su cuenta personal.

“Hoy celebro tu vida mi bella Titi”, inició el posteo donde le manifestó todo el amor y le reconoció todas sus virtudes.

“Viniste a completar esta familia, fui tan dichosa ese día. Después verte crecer ha sido la mejor experiencia, tu manera de hablar de hacerte entender, tu independencia, tus travesuras, tu inteligencia, no sabes la alegría que has dado a mi vida, te amo incondicionalmente. Quiero que sepas que me enorgullezco de cada una de las cosas que haces, te has convertido en una gran mujer, siempre estaré a tu lado para apoyarte en lo que necesites”, le recordó Cathy sobre la posibilidad de acudir a ella cuando lo necesite.

Finalmente, le aconsejó que nunca baje los brazos y “siga luchando por sus sueños”, pero para la despedida dio en el centro del corazón de “Titi” al hacerse portavoz de su abuela fallecida. “Tu abuelita Betty donde quiera que este te está protegiendo y bendiciendo en este día”, la recordó con mucha emoción Cathy.

Un año más prometedor para Tiziana Sabatini

Tiziana Sabatini tuvo un 2020 muy duro, tras dar positivo de covid-19 y estar aislada con quien era su novio en el exterior, regresó a la Argentina y terminó la relación con el futbolista Paulo Dybala.

Sin embargo, este nuevo año parece mucho más prometedor para Titi, como le dice cariñosamente su familia. Es que a hace pocos meses se la vio muy enamorada de otro joven e hizo pública su relación. Se trata de Joaquín Ezcurra quien es el nuevo dueño del corazón de la joven Sabatini.