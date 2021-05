Tini Stoessel contó cómo llegó a ser “Violeta” y reveló que hizo un casting para Spielberg

Tini Stoessel visitó “Los Mammones” donde repasó toda su vida y respondió las divertidas preguntas del conductor del show de medianoche, Jey Mammón. Entre varias anécdotas y revelaciones, la cantante contó como llegó a ser “Violeta”.

Todo comenzó con su padre, Alejandro Stoessel, un nombre conocido en los medios de comunicación que formó parte de los inicios de Videomatch . Alejandro, le pidió a su hija que preste su voz para un proyecto que él debía presentar en Disney. Una vez entregado este proyecto, los realizadores de la audición quedaron fascinados con la voz de Tini y finalmente la llamaron para hacer el casting de “Violeta” .

“Yo no había terminado el colegio y mis padres me consultaron si quería hacer el casting o no” compartió la actriz.

Entre otras revelaciones, Stoessel contó que estuvo muy cerca de ser la protagonista de la próxima película de Steven Spielberg “West Side Story”: “Estábamos en Cariló y estaban haciendo un casting para “West Side Story”, terminé haciendo cuatro castings en el lapso de un año. Terminamos quedando tres y viajamos a Los Ángeles”.

“Spielberg es divino y me costó hablarle por los nervios y fue de los mejores días de mi vida... Al mes me llegó una carta de Spielberg y la tengo guardada en un cuadrito”, recordó la cantante ante la incredulidad de los panelistas Gabriel Schultz y Silvina Escudero.

Posterior a estas revelaciones el programa siguió profundizando en la vida de Tini y ante la consulta sobre si los fans ya la llaman por su nombre, la cantante sentenció “No me molesta que me digan violeta”.

Además tuvo tiempo para hablar sobre la exposición de su vida “Pasé por muchos procesos con la fama, hoy entiendo que gracias a las cosas que viví de joven fue bastante chocante acostumbrarme a la exposición y que cada gente hable” y sobre la relación con su padre y representante dijo “Tenemos nuestros momentos, es difícil separar las cosas y no tomárselas personal, cuesta porque el no va a dejar de ser mi papá ni yo su hija… no hubiese sido lo mismo sin papá al lado”

El programa siguió y el conductor se dio el lujo de cerrar el show repasando éxitos como “22″, “Un Beso en Madrid” y el tema de Serú Giran “Seminare”