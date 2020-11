Thelma Fardín volvió a hablar sobre la causa contra Juan Darthés y la nueva productora del actor

Este jueves, la actriz Thelma Fardín estuvo como invitada en el programa que conduce Pampita en Net TV y habló sobre la causa contra Juan Darthés y además se refirió a la productora que arrancó el actor en Brasil, su tierra natal, donde se refugió en diciembre de 2018 tras la denuncia por violación.

En una parte de la entrevista, Cora Debarbieri le consultó a la intérprete sobre qué siente cuando escucha las noticias de Darthés en Brasil, por ejemplo, que abrió una productora de teatro, que no estaría a su nombre sino bajo el nombre de sus hijos y de uno de sus hermanos, y que habría vendido propiedades millonarias que tenía en Argentina.

Al respecto, Thelma señaló: “Me parece que ahí está bueno hablar muy técnicamente. No hace falta pensar qué es lo que yo siento sobre algo que es evidente que es injusto”.

Y agregó: “Es evidente que, a pesar de que una se someta a la Justicia, en la manera en la que la Justicia hoy funciona, acá y en todo el mundo, es... no tengo ni que explicarlo. Se ve claramente. Si un tipo que tiene pedido de captura de Interpol, una alerta roja, una acusación por violación agravada y, sin embargo, él está libre”.

Siguiendo en esta línea, remarcó: “Después, lo que a mí me pase, en relación más a lo personal, me parece que es un territorio al que no hay que ni entrar”.

A su vez, la actriz afirmó que “por supuesto que es doloroso, pero yo, realmente, sigo mi vida. No me levanto pensando qué estará haciendo él (Darthés). Esa es mi mayor conquista: poder seguir con mi vida”.

Por otro lado, la mujer de 28 años habló sobre cómo acciono ante lo que le pasó y el rol de la justicia en estos casos: “Me parece que el debate que tenemos que dar hoy, es dejar de atar a las víctimas al o que esté haciendo su victimario. Ya está, yo hice la denuncia en la Justicia como correspondía”, indicó.

“Bueno, en algún momento es la Justicia la que tiene que actuar o la sociedad, es decir, nos tienen que sacar el peso porque sino es un ancla que te tira para abajo de por vida”, cerró Thelma Fardín ante una atenta Pampita.

La abogada nicaragüense de Thelma Fardin, Eilyn Margarita Cruz, explicó días atrás que la solicitud de extradición puede ser rechazada, pero que igualmente es una instancia necesaria para intentar que el actor sea juzgado en Brasil, país donde nació y en el que reside desde diciembre de 2018.

Juan Rafael Pacífico Dabul -nombre real de Darthés- actualmente se encuentra en San Pablo. Hay un pedido de captura internacional de la Interpol, por lo que podría ser detenido si sale del territorio brasileño e intenta ir, por ejemplo, a la Argentina, tal como hizo en junio de 2019.