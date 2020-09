Thelma Fardin apuntó contra los haters que intentan intimidarla tras ser fuertemente criticada en las redes

Thelma Fardín denunció en el 2018 a Juan Darthés por violación cuando era una adolescente y durante una gira en Nicaragua con la novela “Patito Feo”.

Desde ese momento, la joven es víctima de actitudes y comentarios a los que ella califica como “patriarcales”.

Amparada por el colectivo de Actrices Argentinas, Fardín contó su verdad y gran parte de la sociedad la apoyó, pero además debió lidiar con algunas personas que nunca le creyeron y que cuestionan cada cosa o posteo que Thelma realiza en las redes sociales o en su vida personal.

Entrevistada por Catalina Dlugi en La Once Diez/Radio de la Ciudad, la actriz comentó ciertas actitudes patriarcales que buscan doblegarla: “Esto que pasa conmigo es lo que pasa con todas las mujeres. Me lo hacen a mí y queda en evidencia, que lo que hacen conmigo es tratar de meter miedo a quienes han denunciado. No te podés mover en Instagram, no se reconoce toda mi formación y mi conocimiento; se tergiversan las cifras y dicen que doy una charla y que cobro una fortuna cuando en realidad es un trabajo”, explicó.

Luego se refirió a los “haters” de las redes sociales e intentó definir cuál sería su objetivo: “Es un intento de hacernos retroceder en una conquista que llevó mucho trabajo e históricamente hubo avances y retrocesos. No somos las primeras en denunciar ciertas cosas. En algunas ocasiones se retrocedió, pero ahora no creo que suceda. Pero, ¿por qué la vara conmigo está puesta mucho más alta que con cualquier otra figura?”, se cuestionó.

Al final Fardín dijo: “Tengo momentos en los que quiero insultar a todo el mundo, pero tengo a mis amigas para darme contención. Tengo tranquilidad con lo que hice, y en mi profesión que es lo que también fue mi refugio y lo seguirá siendo; es una batalla para mí que no me corran de ese lugar. Hay mucho miedo y sé que a mí se me mira con ojos de admiración en ese sentido, porque siempre que se me ve, se me ve entera”, concluyó.