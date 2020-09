Tenía que ser en bikini: Silvina Luna experimenta un despertar espiritual

Silvina Luna lo deja claro: para encontrarse, hay que desvestirse. O al menos quedar en malla. Porque así comenzó su posteo sobre esta reiniciación a la que le ha llevado el tiempo de cuarentena.

Muy chill, en un ambiente natural de canas y malla, la modelo parece haber descubierto “por donde pasa la vida” y ahora invita a todos sus seguidores a comenzar a transitar hacia el mismo recorrido que ella. Sus palabras:

“Somos instantes y después de meditar me surgieron estas palabras para vos, porque vibran en mi, porque las vivo, las siento muy mías: no tengas miedo de volver a empezar, porque nunca es tarde. ¡Feliz de compartirlo con vos! Me acompañas?”

Hace una semana, Luna había compartido un ciclo de un “Un día Simple&Consciente” para su nueva vocación como coach de yoga. Pero desde hace un tiempo se la ve postear imágenes que transmiten serenidad clásica de quienes siguen esta práctica que conecta cuerpo, respiración y mente.