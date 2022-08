Tamara Báez compartió una foto con transparencias y muy poca ropa

Mientras transcurre su crisis en su relación con L-Gante, Tamara Báez compartió una foto jugada en sus stories de Instagram, que posó con muy poca ropa.

Tamara Báez, ¿la novia? del cantante de cumbia L-Gante, se convirtió en una influencer de las redes sociales.

Cuenta con más de 800 mil seguidores, con quienes comparte todos sus looks y ahora enseñó también su nuevo tatuaje del brazo con una sensual foto.

Mientras el músico se encuentra de gira por Europa, la mamá de Jamaica subió a su Instagram a través de las historias una foto en formato selfie frente al espejo con muy poca ropa.

En la postal, aparece con una tanga negra con tiras de ajuste y dos breteles por encima. Además, tiene un crop top rosa brilloso de un solo hombro.

La foto hot de Tamara Báez

En otra de las fotos que compartió, quedó en primer plano uno de sus brazos, en donde lució un llamativo tatuaje que va desde el codo hacia abajo.

El tattoo tiene un diseño de mandala en negro. “Unas ganas de mostrar el tatuaje tenía”, escribió sobre la foto.

Su nuevo tatuaje

Luego, volvió a mostrar el brazo y escribió: “La semana que viene se sigue”. Al parecer el diseño final todavía no está terminado.

Tamara Báez habló de los rumores de embarazo

En medio de la crisis que atraviesa con L-Gante, Tamara Báez enfrentó los rumores de embarazo que surgieron en las últimas horas.

Sucedió que la joven dio señales desde las redes que no se sentía bien, con síntomas de vómitos y fiebre. Entonces, empezaron las especulaciones.

Tamara Báez, furiosa con L-Gante por dejarla sola y enferma.

Inclusive, sus reclamos hacia el cantante por no acompañarla en ese momento, fue lo que despertó los rumores de ruptura.

“No quiero que piensen que estoy embarazada porque me lo está preguntando todo el mundo y no, no, no, no”, expresó la mamá de Jamaica desde sus historias de Instagram.