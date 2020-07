Susana Roccasalvo se refirió al hostigamiento recibido por parte de un compañero

Susana Roccasalvo fue otra de las conductoras de televisión que siguieron su labor durante la cuarentena desde su casa. Ella aparecía en “Implacables” a través de videollamadas pero por un “inconveniente técnico” tuvo que suspender esas salidas.

Cada vez que comenzaba el ciclo emitido por El Nueve, la periodista recibía una cantidad exagerada de llamadas anónimas al celular por el que trasmitía; el aparato hacía muchas interferencias por lo que se le hizo imposible seguir con el vivo. Pero ella no se quedó tranquila.

Tras el hostigamiento sufrido, Roccasalvo recurrió a la Justicia con la asesoría del abogado Mauricio D’Alessandro; realizó una demanda por amenazas y hostigamiento y en las últimas horas recibió el resultado de la investigación. Para sorpresa de ella, se comprobó que el teléfono del cual la llamaban pertenece a su colega Lío Pecoraro, quien también trabaja en El Nueve.

Y sobre el asunto, Susana conversó con Teleshow: “Cuando vos estás transmitiendo desde el celular quizás alguien te puede llamar, que no sabe que estás al aire, que no mira al programa. Siempre puede pasar, una vez, dos; pero cuando todos los fines de semana en el horario del programa, tal cual como se lo dije a la fiscalía… ”.

“El sábado y el domingo no me llamaban jamás hasta la hora del programa y empezaron con llamados una vez y a los 20 minutos otra vez... y después empezaron compulsivamente. En una oportunidad fueron 8 veces, en otra oportunidad fueron 15”, agregó en el relato. “Ahí dije: ‘No, esto está hecho con animosidad’. No me llamaban a las 6 de la tarde, a las 4 de la tarde; no. ‘Esto lo están haciendo a propósito’, dije”, confirmó.

Sobre el resultado de la investigación, confesó: “El día que me enteré me quedé helada: no podía creer la maldad, la locura, la psicopatía de la gente; tirarse contra el propio canal que te da trabajo. Evidentemente debe tener algo personal conmigo. Lamento mucho que haya gente tan detestable, trabajando dentro de Canal 9. Atentaron contra mi programa pero fundamentalmente contra el propio canal”.

Hasta el momento Pecoraro solo se ha limitado a publicar el siguiente tuit:

Esta martes por la mañana, D’Alessandro habló en “Nosotros a la mañana” y se refirió a la cuestión legal.