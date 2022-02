Susana Giménez contó el verdadero motivo de su separación de Ricardo Darín

Nadie pone en duda que Susana Giménez y Ricardo Darín fueron una de las parejas más queridas del espectáculo y, si bien se separaron hace años y cada uno formó su familia, nunca perdieron la complicidad. Lejos de odiarse, la diva de los teléfonos y el actor tuvieron una ruptura sin escándalos y generaron una gran amistad. Sin embargo, pocos sabían por qué la pareja no había funcionado pero Susana decidió en un momento hablar.

“Ricardo quería tener hijos y yo no quería, él quería ir a vivir a una casa y yo a un departamento”, contó la diva, en una nota con diario Crónica. Además, Giménez aclaró: “A Ricardo no le interesaba mucho la plata. Era una especie de romántico empedernido y me alegro de cómo va su vida”.

Susana Giménez y Ricardo Darín

Actualmente, Susana no solo tiene un cálido vínculo con su ex sino que se lleva muy bien con Florencia Bas, con quien el actor se puso de novio justo después de terminar con ella. “Ricardo y Florencia son mis mejores amigos y a ella la adoro, porque lo ha hecho muy feliz y le ha dado hijos”, sumó.

Susana Giménez junto a Ricardo Darín y su esposa

Sobre su situación sentimental, Susana contó que está soltera y que no está “enamorada de nadie”. Además, dijo que probablemente no lo quiera estar y que sus afectos son su familia, amigos, cinco perros y dos gatos.

La relación de Susana Giménez con Carlos Monzón

Susana Giménez además habló de su vínculo con Carlos Monzón, con quien tuvo una relación bastante particular. Dicen que había tanta pasión en las escenas de La Mary que cuando ya habían terminado de grabar ellos seguían besándose. “Se ha convertido en algo emblemático… Es verdad que pasión hubo y que un beso, a veces, se extendía, pero se dijo más de la cuenta. Nos conocimos ahí. Es un recuerdo muy fuerte y una pena su vida. Uno es el artífice de su vida y el alcohol le hacía mucho mal. Se transformaba, y cuando tomaba no era él. Era una persona muy sumisa y agradable, que a través del deporte conquistó el mundo”, reveló.