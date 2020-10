Stephanie Demner propuso un reto en malla y los seguidores llenaron su perfil con divertidos comentarios

La pareja se formó hace ya dos años y son seguidos por las redes por sus respectivos fans. Ella siempre publica con su novio y él dice estar más enamorado que nunca. Stephanie Demner y Guido Pella son de las parejas del momento y ellos no dejan de compartir los viajes y momentos que viven como pareja.

El tenista profesional conoció a la influencer por amigos en común, aunque fue ella quien empezó la movida para poder tener una primer salida. Ahora ya tienen casamiento en puerta, él se lo propuso en Disney, cumpliendo el sueño de Stephanie, y no se imaginan uno sin el otro. Entre sorteo y sorteo, la rubia publica fotos con el romance de ensueño y más de una vez hacen a los usuarios partícipes de su relación. Hace un tiempo, Guido publicó un video donde contaba muchos de los detalles secretos de su relación con la influencer, pero de esas cosas que hacen reír, mañas y obsesiones de cada uno. “Después de este vivo banco a Guido... perdón @stephaniedemner pero es un amor, te lleva todos los caprichos jaja”, escribió uno de los comentarios apoyando al tenista.

Entre lo más divertido, Guido contó su experiencia cuando le fue a comprar ropa interior a su novia en Victoria Secret, entre muchos otros regalos que después empezó a mostrar. “Yo estoy en una burbuja y me tomo el tiempo de comprarte esto. ¿No es amor esto?”. El joven sacaba todas sus cartas para poder cambiar los resultados de votación en la próxima encuesta que la influencer haga.

En su última publicación, Stephanie esta en la pileta junto a su novio, con una diminuta bikini y primer plano de atrás. La cara de Pella no es la más contenta. “Él nunca me dice: ‘Che, esto no me gusta, esta foto me parece zarpada’. Quizás en verano subo un poquito más otras fotos, son en bikini, pero no subo un montón. Y si subo una zarpada, enseguida subo una con él, ja”, contó hace un tiempo en una entrevista.

La modelo compartió la imagen disfrutando del calor.

Nadie sabe porque la cara del tenista, pero la influencer aprovechó la imagen para hacer un divertido juego con sus seguidores. “Esta foto siento que da para meme la cara de guido 🤣🤣🤣 inspírense que elijo alguno para regalito”, escribió dando a entender que el comentario más original podía recibir uno de los tantos premios que siempre ofrece por su cuenta.

La foto entonces, estalló en dichos de los usuarios que proponían la mejor frase para convertir la postal en un meme que reflejara mejor la relación de los dos.

Muchos se refirieron directo a temas recurrentes de la pareja, como el fanatismo de Guido por Star Wars y las estatuas: “Querés abrazarla pero también están dando la última película de Star Wars”, “Pensando en qué lugar de la casa quedó libre para meter una nueva estatua”, “Cuando tu novia te dice que saques el sapo estatua del living”, “Pensando en donde voy a poner la próxima estatua de Star Wars”.

“CUANDO YA PARTICIPASTE MIL VECES EN LOS SORTEOS Y NUNCA GANASTE PERO STEPH DICE QUE TODAS VAMOS A GANAR ALGUNA VEZ....”, se refirió a una usuaria que debe haber participado mil veces de las propuestas de Stephanie. Un par más varió en los comentarios: “Cerré con llave?”, “Cuando la estas abrazando y te acordás que te quiso tirar el pantalón de zorritos” o “Cuando están mirando desde lejos a tu chica👀”.

A pesar de los chistes entre ellos, la pareja está más asentada que nunca. Entre broma y broma, se puede ver el amor y complicidad que hay entre ellos. “Es muy compañero. Es atento, cariñoso; lo que más me gusta es que me apoya, me aconseja, está presente, porque en general los deportistas están enfocados en ellos mismos y él no”, dijo en entrevistas anteriores Stephanie, más feliz que nunca.