Soledad Pastorutti provocó con un posteo desde su camarín en el que solo lleva puesta una bata de plush

Soledad Pastorutti está en plena promoción de su show en el Movistar Arena de Buenos por eso a diario comparte material nuevo en sus redes sociales. Se muestra bailando, disfrutando de la música y también, posando como una diosa.

La coach de “La voz Argentina” que se consagró tricampeona se ha convertido en un ícono de la moda; atrás quedaron sus looks de paisana, ahora La Sole luce cada día más glamorosa y sensual y en cada uno de sus vestuarios suma elementos clásicos de la vestimenta gauchesca.

Soledad Pastorutti sigue enamorando con sus looks reveladores y osados

La hemos visto con vestidos con transparencias, botas bucaneras y faja con accesorios dorados; o los ponchos que ahora revolea tienen todo que ver con las prendas que viste.

Soledad enamora a quien la mira y esta vez se sacó casi todo lo que tenía puesto. Posó desde su camarín con solo una bata de plush y le llovieron los corazones y halagos.

Soledad Pastorutti prendió fuego Instagram con una sesión de una sola prenda

Pastorutti estaba en plena preparación para salir a escena y por ello no perdió su sensualidad nata. De perfil a la cámara, con su pelo suelto y la prenda bajada hasta la altura de los hombros, la artista coqueteó.

Soledad Pastorutti despliega toda su sensualidad en su cuenta de Instagram

Se ve a su estilista haciéndole los último retoques en su cabellera mientras ella toma la bata con sus dos manos para que no se caiga y deje al descubierto sus partes íntimas porque es claro que no lleva corpiño puesto.

Soledad Pastorutti se cansó que le critiquen su cambio de imagen y revelo su motivo

Soledad Pastorutti lleva más de 26 años en el mundo de la música, los recitales y festivales por todo el país. Y ahora, después de pasar la barrera de las 4 décadas, se animó a mostrar una faceta suya que era desconocida por varios: su gusto por la moda y la elegancia.

Cada día enamora a sus seguidores de Instagram que ya superaron el millón y medio, y es que se muestra con looks osados, sensuales y elegantes que destacan su espléndida figura.

Soledad Pastorutti protagonizó una sesión de fotos para mostrar el look que eligió en la final de "La Voz Argentina".

Pero este cambio no le gustó a muchos y varios conservadores no le dan el gusto bueno y le piden que vuelva a vestirse como antes, más gauchesca.

Y a todos los que opinan sobre ella y su vestimenta, Soledad les contestó: “La verdad es que yo estoy muy contenta con esa respuesta de la gente, que también es parte de una búsqueda, de una evolución. De creer más en mí como mujer. De aceptarme como soy, lo que soy, lo que mido, y entender que uno es un montón de cosas”.

“Es la cantante, pero es la mujer, es la artista. Y lo tomo como una revolución: parecía una artista del folclore no podía tener nada que ver con lo estético”, reflexionó en una entrevista con Teleshow.

“La mujer que empezó a creer más en la mujer, ¿no? Y a entender que si soy esto, no tengo por qué ocultarlo. Y la artista, porque siento que hay muchos desafíos por delante, desde las letras, desde el mensaje”, soltó y sumó: “Clavate el poncho encima y no importa. Obviamente, no importa qué cuerpo tenés. A mí me gusta pensar en el vestuario: siento que un show se arma desde un montón de lugares, son muchas piezas, y que el folclore a veces parecía correr con una desventaja porque parecía no ser aceptado eso”.

Soledad Pastorutti, más diosa que nunca

Soledad Pastorutti eligió un look total black en "La Voz Argentina".

Soledad Pastorutti mostró en detalle el look que eligió para los cuartos de final de "La Voz Argentina".