Soledad Pastorutti posó provocativa con un vestido brillante corto y deslumbró a sus seguidores

Soledad Pastorutti una vez más deleitó a sus seguidores con un look cargado de sensualidad y brillos. En su cuenta de Instagram, la cantante de Arequito compartió varias fotos despertando los halagos por su belleza.

Luego de su gran desempeño como jurado en La Voz Argentina, la artista se encuentra descansando un poco de la rutina laboral y se muestra más activa en sus redes sociales.

La Sole sin dudas pasa por un momento personal y profesional maravilloso. La cantante muestra lo feliz que es cantando y vistiendo lo que ella quiera.

En este caso, el outfit elegido fue un vestido color gris con brillos, con forma irregular, dejando un hombro cubierto y el otro no y, mostrando al aire su abdomen perfecto. Con un corte mini y sandalias negra, la cantante completó el look. Además, eligió el cabello suelto y trencitas como tomando una media cola.

La publicación de Instagram en pocos minutos ganó más de 13 mil “Me Gusta” y muchos piropos de los fanáticos de la cantante.

Algo más osada, Soledad Pastorutti fue más allá y posó desde el piso, muy sexy y provocativa.

Soledad Pastorutti con un vestido pegado al cuerpo que dejó mucha piel al aire

Además, La Sole causó estragos con una serie de stories de su Instagram en la gala de Pampita y Roberto García Moritán a beneficio de la ONG Asociar.

En ellas, la Sole aparece luciendo un vestido color negro ajustado al cuerpo que destacó su silueta y con tajos que dejaron ver sus piernas torneadas.

La Sole deslumbró con su look

Soledad posó con su marido Jeremías Carlos Audoglio

Finalmente, la cantante de Arequito no se guarda nada con sus seguidores a quienes les comparte muchas publicaciones dedicadas no solo a su ámbito laboral sino también personal, sus viajes, sus hijas, momentos de la vida cotidiana que realiza tanto en su ciudad natal como en sus vacaciones.

La Sole con su marido Jeremías y sus hijas. (Instagram @sole_pastorutti)

