Soledad Pastorutti mostró sus piernas envidiables de un modo particular y despertó todos los suspiros

Soledad Pastorutti se ganó el cariño de la gente hace un montón de años, cuando subió al escenario con su pongo y lo empezó a revolear con una fuerza increíble. Ella cautiva con su voz y buena onda pero también con los atuendos que luce en la tele y en las redes. Su cambio de imagen ha sido en 360°.

La cantante oriunda de Arequito acaba de cumplir 42 años desde hace un tiempo elige mostrar su versión más sensual, elegante y provocativa aunque no se olvida de sus raíces folclóricas. Recibió muchas críticas por ya no ser “la misma” y no usar bombachas de gauchos y ponchos en sus vestuarios.

Ahora, ella se la juega por la modernidad y los tonos llamativos, con escotes y tajos que muestren su figura porque, como afirmó en una entrevista, su femineidad es natural y ya era hora de dejarla salir en todos los ámbitos.

Soledad Pastorutti levantó la temperatura con un vestido negro de tajo rpofundo

La vida es una sola y La Sole la está viviendo a full. Disfruta cada momento y más ahora que está por cantar en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Después de salir campeona en “La voz Argentina” en la temporada 2022, Pastorutti está a punto de subir al escenario y reencontrarse con su público. Día a día se prepara para estar en óptimas condiciones y ahora sorprendió con un video.

En las historias de Instagram, la cantante dejó ver sus piernas increíbles y torneadas de una manera particular. Está corriendo en una cinta eléctrica, se está entrenando para el recital y, a la vez, enamoró a sus fanáticos.

Aparece con un short deportivo bien cortito con tajos, zapatillas y remera mangas cortas y las reacciones de su más de un millón y medio de seguidores fueron de puros fueguitos y corazones.

La ansiedad de La Sole por cantar junto a su gente es muy grande y cada día que pasa lo tacha en el calendario y hace la cuenta regresiva con sus fans que la siguen desde sus inicios.

Soledad Pastorutti, provocativa para alentar a la Selección Argentina

En marco de la previa del Mundial de fútbol que se realiza en Qatar en poco más de un mes, La Sole fue convocada, como quien diría, para formar parte del plantel de El Planeta Urbano, una de las revistas de lifestyle, tendencias y cultura pop, más conocidas de las redes sociales.

En la entrevista que concedió, la artista santafecina no solo promocionó su próximo show que tendrá lugar en el Movistar Arena, el próximo 29 de octubre, si no que se animó a posar lookeada al mejor estilo deportivo, con vestimenta cómoda y fresca.

La Sole promocionó el Mundial en redes sociales.

Eso sí, nunca perdiendo el glamour. Short negro, un top blanco, guantes con mangas y una pelota, hicieron que Soledad le de su toque a la interminable espera de los argentinos para que comience el cita mundialista.

Las demás fotografías que se sacó causaron estragos porque se la ve sensual y con escotes profundos.

Sesión de fotos de Soledad Pastorutti.

Soledad Pastorutti prendió fuego Instagram con una sesión de una sola prenda

Soledad Pastorutti protagonizó una sesión de fotos para mostrar el look que eligió en la final de "La Voz Argentina".

Soledad Pastorutti