Sol Pérez tomó sol en su terraza y sus vecinos festejaron por la vista

Nuevamente Sol Pérez es noticia en sus redes sociales al disfrutar del calor de la mañana e intentar broncearse con pocas marcas.

La panelista de “Santo Sábado” (América) también aprovechó el momento para promocionar una marca de perfumes y realizar una sentadillas con una enorme caja.

Sol Pérez en redes

Con una microbikini roja, la joven se paseó por la terraza ante la vista de cientos de departamentos que lindan con su edificio.

Luego de sugerir usar los productos de su “chivo”, la joven mostró su piel bronceada y el video publicado alcanzó más de 87 mil “me gusta” y mensajes como: “jajajaja la amo haciendo sentadillas con la caja”, “Así los del edificio del frente no salen en la cuarentena”, “Qué mujer”. “Te amo”, “Lomazo”, “Amore”, “Si compro el perfume, viene con el lomo incluido”, entre otros.

Sol Pérez en redes

En algunas ocasiones Sol aprovecha para ponerse al día con sus estudios de abogacía, carrera que retomó hace poco tiempo. En comunicación con Juana Viale la rubia dijo: “Me anoté de nuevo para terminar y justo rendí el primer parcial antes de venir y me saqué 9. En realidad siempre me quedó la idea de que no pude terminar por el trabajo y ahora retomé”.