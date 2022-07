Sol Pérez se metió al mar en bikini y enamoró a sus fans con fotos de espalda desde Ibiza

Sol Pérez volvió a enamorar a sus seguidores con su look en bikini desde la playa de Ibiza, en las islas baleares. La presentadora de televisión posó de frente y de espaldas metida en el mar europeo.

Sol Pérez es una de las personalidades más convocantes de la farándula argentina. Cada posteo suyo levanta la temperatura en redes, en donde siempre luce divina, con atuendos sensuales y cómodos para descansar, cocinar, hacer ejercicio, o en este caso, disfrutar del verano.

En su cuenta de Instagram, la sobri de Pérez, como se hizo conocer en sus principios, comparte día a día sus mejores looks y tips de gimnasio para que sus seguidores mantengan una rutina de ejercicios estricta y disciplinada, como lo realiza ella.

Esta semana, la panelista se fue de vacaciones con su futuro marido, Guido Mazzoni, y en su cuenta de Instagram, publicó varias imágenes luciendo su físico espectacular, desde Ibiza, en las islas baleares, España. Sol venía de disfrutar en Castelldefels, cerca de Barcelona, y también lo había compartido en sus redes sociales.

Sol Pérez cautivó a sus fans desde el mar

Junto al posteo, Sol escribió: “Me he visto feliz, en pedazos, a veces sin ganas de nada y otras veces queriéndome comer el mundo entero de un solo mordisco. No soy una persona perfecta, pero siempre soy yo, alguien sin filtros ni apariencias”, con la referencia de que es un párrafo de Andrés Alfonso, novelista.

Las fotos de Sol Pérez de frente y de espalda en Ibiza

En las tres fotos, la sobri lució un bikini color blanco con detalles en negro y completó el look con unas gafas a la moda. La panelista posó de frente, en una postal haciendo ‘fuck you’, y también de espalda, resaltando sus delineadas curvas. Rápidamente, sus seguidores llenaron de comentarios de elogios a la publicación y el posteo llegó a más de 150 mil likes.

La sobri de Pérez enamoró desde las playas europeas

Sol Pérez, de espalda, incendió las redes

Al borde de la pileta

El jean con jean de Sol Pérez