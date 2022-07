Sol Pérez desmayó a sus fans con sus fotos, desde todos los ángulos, en bikini sobre una tabla de surf

Sol Pérez es de las mujeres más lindas, que se ganó su lugar en la televisión argentina. Pero no solo cautiva en los programas en los que trabaja, sino también en las redes sociales donde tiene millones de seguidores.

Cada publicación de la modelo es un éxito en Instagram, pero aún más si deja al descubierto su trabajado cuerpo. Es que la panelista le dedica mucho tiempo a diario a cuidarse, ya que entrena duro para mantener la figura, teniendo en cuenta que trabaja con su cuerpo.

La exparticipante de Masterchef Celebrity está de vacaciones en Ibiza junto a su pareja y futuro marido, Guido Mazzoni. Y desde la isla española compartió una serie de fotos que se tomó sobre una tabla de surf, la que domó a la perfección.

Sol Pérez desmayó a sus fans con sus fotos.

La ex rubia posó con una bikini negra que no hizo más que resaltar aún más sus curvas y lo hizo desde todos los ángulos: de frente, de espaldas, acostada y sentada sobre la tabla.

“Nada más mágico que empezar mi año acá. Ibiza brillas tan lindo”, escribió al pie de sus fotos la artista que el pasado 16 de julio cumplió 29 años y festejó de viaje por Europa.

Sol Pérez desmayó a sus fans con sus fotos.

Las fotos de Sol superaron los 72 mil “me gustas” en pocas horas de haber sido publicadas y los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar.

“Qué diosaaaaa por favor”, “Vos brillas sola reina y te mereces pasar unas bellas vacaciones en ese lugar tan maravilloso”, “Perfección sin límites”, “Un bombón”, “Tan Diosa Sol, disfruta”, “Que mujeeeer”, “Qué belleza de mujer besos sol”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron al pie de su publicación.

Sol Pérez desmayó a sus fans con sus fotos.

Sol Pérez enamoró con fotos desde el mar

Sol Pérez volvió a enamorar a sus seguidores con su look en bikini desde la playa de Ibiza, en las islas baleares. La presentadora de televisión posó de frente y de espaldas metida en el mar europeo.

Junto al posteo, Sol escribió: “Me he visto feliz, en pedazos, a veces sin ganas de nada y otras veces queriéndome comer el mundo entero de un solo mordisco. No soy una persona perfecta, pero siempre soy yo, alguien sin filtros ni apariencias”, con la referencia de que es un párrafo de Andrés Alfonso, novelista.

Sol Pérez cautivó a sus fans desde el mar

En las tres fotos, la sobri lució un bikini color blanco con detalles en negro y completó el look con unas gafas a la moda.

Sol Pérez, de espalda, incendió las redes

La panelista posó de frente, en una postal haciendo ‘fuck you’, y también de espalda, resaltando sus delineadas curvas. Rápidamente, sus seguidores llenaron de comentarios de elogios a la publicación y el posteo llegó a más de 150 mil likes.