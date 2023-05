Sol Pérez corrió en ropa interior por el living de su casa y el video de sus curvas se viralizó

Sol Pérez sabe bien cómo llamar la atención de todos en las redes y lo logra con cada nuevo posteo que publica en sus redes. En Instagram tiene casi 6 millones y medio de seguidores con quienes interactúa a diario a través del feed y sus historias.

La periodista está a pleno con los preparativos de su casamiento. La modelo se casa en unos meses con su pareja, Guido Mazzoni, y tiene a todos expectantes con su boda, por lo que no hay dudas de que será uno de los casamientos del año.

Pero preparar su casamiento no es la única tarea de Sol, ya que tiene mucho trabajo y su agenda está muy apretada con tantos compromisos, lo que la obliga a siempre estar apurada.

Sol Pérez con jeans súper ajustados.

Una muestra de ello fue el video que subió en las últimas horas a sus redes. Allí, la panelista hizo una muestra de lo que son sus días, a las corridas, en los que apenas tiene tiempo de disfrutar una taza de té, ya que tiene que salir rápido de su casa para otra actividad.

“Yo soy de las que siempre están corriendo... ustedes?”, escribió la influencer al pie de su video que musicalizó con SexyBack de Justin Timberlake.

El video arranca con Sol Pérez en ropa interior blanca con detalles en negro. Luego, se la ve corriendo por el living de su casa mientras se viste para salir.

En esta oportunidad, optó por un top blanco súper cortito, que dejó ver su trabajado abdomen en detalle y con la espalda descubierta. El que completó con un jean azul súper canchero y sumó unos zapatos negros altos que levantaron el outfit.

El video rápidamente se viralizó en Instagram, a tal punto que en pocas horas superó los 100 mil “me gustas”. “Diosaaaaa siempre”, “Yo con ese lomo ni me visto jajaja”, “No me molestaria correr si tuviera ese lomo jaja”, “El verdadero podrannnn?”, “Mas linda no , no?”, fueron algunos de los cientos de comentarios que le dejaron.

Sol Pérez eligió los pantalones más ajustados para dar la vueltita

Antes de su aparición en el programa “Cortá por Lozano”, Sol Pérez no perdió la oportunidad de tomarse fotos detalladas de su atuendo. Sin embargo, una imagen en particular, en la que posaba de espaldas, desató todo un terremoto de reacciones entre sus seguidores y fanáticos.

En esta ocasión, Sol, quien es conocida por ser fanática de los pantalones ajustados y ceñidos, eligió lucir unos jeans azules extremadamente ajustados que resaltaban cada músculo de sus esculturales piernas. Su elección demostró una vez más su estilo único y su gusto por resaltar su figura.

Sol Pérez y un total look en rojo

Sol Pérez y un total look en rojo

Sol Pérez y un total look en rojo

Sol Pérez en Punta Cana