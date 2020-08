Sofía Zámolo transita los últimos meses de su embarazo, entre la alegría y la incertidumbre

“Le pido a Dios y a la Virgen que nos acompañen” manifestó Sofía Zamolo embarazada de seis meses y en medio de una cuarentena por la pandemia de coronavirus.

Con noches sin poder conciliar el sueño, la rubia se preguntó cuándo será el momento de volver a la vida antes de la llegada del virus y pensó en el futuro de su familia.

Cerca de uno de los momentos más importantes de su vida, Zámolo relató día a día sus avances y momentos de su embarazo a través de su cuenta de Instagram.

En una noche de insomnio la ex panelista de Moria Casán publicó una historia de Instagram en la cual expresó: “3:00 AM… Las patadas que no paran y esta bebita que me recuerda que cada vez falta menos para nuestro encuentro. Insomnio, incertidumbre, preocupación, la cabeza que da vueltas”.

Luego agregó: “Rezo rosarios. Les pidió a Dios y a la Virgen que nos acompañen. Que todo este virus que es una pesadilla termine pronto. Que volvamos a una vida normal. Me desespera no saber cuándo todo esto va a terminar”.

La modelo compartió en sus redes algunos temores en tiempos de pandemia

La bebé, que se llamará Emilia, ya tiene casi lista la habitación, labor que se dedicó la modelo en sus momentos libres.

El embarazo de Sofía llegó en un momento impensado y luego de varios intentos de la pareja por convertirse en padres: “No fue fácil. Cada mes que no llegaba era una decepción. Llorás, te frustrás, y empezás a preguntarte ¿por qué no puedo? El no quedar embarazada empieza a doler cada vez más”, manifestó meses antes de dar la gran noticia.