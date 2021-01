Sofía Pachano quedó eliminada de la final de MasterChef Celebrity a causa de un flan

Despuntaba la tercera noche de final en MasterChef Celebrity cuando los participantes se encontraron con una invitada especial, pero que sería quien pondría las dificultades de la prueba que terminó dejando afuera a Sofía Pachano. Claudia Villafañe, Analía Franchín, El Polaco y la hija de Aníbal Pachano siguieron las instrucciones de Natalia Oreiro en su visita al estudio.

Los cuatro tenían toda la libertad para preparar sus platos, pero la base de ingredientes era la que la actriz suele tener en su casa. “Soy ovolactovegetariana”, dijo después de su entrada y procedió a entregar una canasta con ingredientes que suele usar en la cocina. Sin embargo, el jurado quedó muy decepcionado con los resultados finales de los que apuntaban como los cuatro mejores del programa.

“Analia, escuchaste nuestro comentario, hiciste un plato desganado; Sofía, excelente intento, desastre de entrega; Polaco, plato colorido, con buen sabor, no está a la altura; Claudia, muy buena idea realizada por mitades, seca y falta de salsas”, fueron las lapidarias palabras de Donato De Santis. “Los cuatro, una entrega muy pobre para lo que esperamos de ustedes a esta altura”, terminó, dejando claro que el jurado no estaba conforme con los resultados.

Ni siquiera pudo saberse la opinión de la invitada de honor, porque Natalia tomó una drástica decisión: irse sin probar ni uno de los platos. “La pasé super bien. Espero que no me odien y que lo hayan hecho bien con esos ingredientes”, les dijo. “Me da cosa, les voy a decir que todo está buenísimo, no sirvo como jurado para nada”, confesó la cantante.

Sofía Pachano eliminada por su flan

Con un terrible panorama, el jurado llegó a una difícil decisión: “Quien deja la cocina de Masterchef Celebrity es... Sofi”. Su flan de dulce de leche con crema chantilli no logró la altura deseada y falló al intentar un segundo plato de mousse de palta con chocolate y frutos rojos. El anuncio tomó por sorpresa, cuando la actriz apuntaba como una de las finalistas seguras del reality. Santiago Del Moro le dedicó unas palabras donde resaltó sus ganas y respeto por la cocina: “Le diste un brillo a este programa como pocas participantes. Por tus ganas, tu vuelo, tu conocimiento, tu pasión y respeto a la cocina”.

Nuevamente, fue Germán Martitegui quien se emocionó al final: “Fue una alegría conocerte, debe haber sido muy difícil para alguien tan sensible como vos exponer tus debilidades e inseguridades frente millones de personas”. Acto seguido le hizo una confesión a la actriz y el porque era tan “pesado” con ella: “Reconozco algunos defectos que yo tenía cuando empecé a cocinar. Querer que todo salga tan perfecto, y tener una cosa de refuerzo por si no te sale conspira en contra tuyo”, analizó.

“Como me veía reflejado, traté de ser lo más duro posible en esas situaciones, pero un día te va a empezar a salir, va va a dejar de pasarte lo que te pasa, porque el camino que seguís es el que hay que seguir”, le dijo el jurado en su despedida.