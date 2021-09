Sofía Jujuy Jiménez es acosada por un hombre y denunció que la busca y le escribe: “Tengo miedo...”

Sofía Jujuy Jiménez hizo uso de sus redes sociales para denunciar una situación que la preocupa. Se trata de un hombre, un total desconocido para ella, que la sigue a distintos lugares a los que ella va y la acosa. Además, la hostiga a través de sus redes sociales por lo que decidió ponerle una denuncia y confesó que siente miedo.

Tras haber sido eliminada de Showmatch La Academia, Sofía decidió tomar un descanso el fin de semana en un hotel en Buenos Aires. Aunque los que iban a ser unos días de relax, terminaron siendo un verdadero dolor de cabeza.

Es que un hombre que la viene acosando desde hace un tiempo, se enteró en qué hotel estaba la joven y decidió hospedarse allí también para estar “cerca de ella”. Pero Jujuy lo identificó y junto a una mujer que trabaja en el hotel fue a la comisaría a denunciar por segunda vez a esta persona que la hostiga.

Sofía Jujuy Jiménez desde la comisaría.

“Esto lo voy a dejar asentado porque la situación me asusta, me paranoiquea, me da miedo”, comentó la modelo muy angustiada desde la comisaría.

“Ya es la segunda vez que este tipo me acosa, se me aparece donde estoy y va y me busca. Lo hizo la primera vez en un restaurante, denuncié y nunca nadie se enteró porque dije ‘lo voy a dejar correr’”, agregó también Sofía Jujuy.

“Es la segunda vez y no quiero que vuelva a pasar. Entonces, estoy emitiendo una segunda denuncia para habilitar una causa penal”, señaló. Y cerró: “Estoy asustada, cag*** en las patas”.

Además, compartió en sus historias los mensajes que recibe en Instagram de esta persona, quien insiste con tener contacto con Sofía, pese a su rechazo. “Mientras yo sigo en la comisaría emitiendo la segunda denuncia, él sigue escribiendo y hablando solo”, escribió y mostró lo que el sujeto le envía por privados.