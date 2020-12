Sofi Macaggi terminó el fin de semana con un traje de baño infartante

Sofía Macaggi era una de las panelistas más queridas del noticiero de América pero sorprendió con su renuncia tras cuatro años de labor. “Cada vez era menos el espacio que tenía y no me sentía feliz, era como que iba para nada. Fueron años muy lindos, de mucho aprendizaje y crecimiento porque pasé por diferentes formatos, lo que me ayudó a ser versátil, reveló en La Nación.

Y su versatilidad hoy se ve en sus redes sociales ya que la periodista y conductora también es modelo y tiene su emprendimiento de maquillaje: Sofi Macaggi Make Up, la cual lanzó en diciembre pasado. Y para hacer muestra de sus productos y producciones fotográficas, la rubia comparte postales llamativas y sensuales en su cuenta de Instagram.

Como son las últimas fotos, en las que cierra el fin de semana con un traje de baño negro, cavado y con bijouterie de plata.

