Sin filtro: Sofía ‘Jujuy’ Jiménez se sacó la duda y le preguntó a Soledad Fandiño si salió con Del Potro

Sofía Jujuy Jiménez será una de las participantes de Showmatch La Academia y, en la previa de su debut en el programa de Marcelo Tinelli, visitó Es por ahí (América) y habló de todo con Guillermo Andino, Soledad Fandiño y Guido Záffora. Incluso, aprovechó la entrevista para sacarse una duda que tenía desde hacía tiempo dándole vueltas en la cabeza.

Si bien durante toda la entrevista se vivió un clima de buena onda entre Jujuy y Fandiño, fue Guido Záffora quien no dudó en meter el dedo en la llaga. Es que el periodista les preguntó a las modelos si alguna vez habían compartido algún hombre y se metió en terreno arenoso.

“¿Compartieron algún novio?”, lanzó Guido. Y la primera en responder fue Fandiño: “Yo creo que no. Lo hubiéramos hablado. Lo que sí, vivimos en el mismo edificio, pero ella venía de visita nada más”.

Sofía Jujuy Jiménez aprovechó el momento para hacerle la pregunta a Soledad Fandiño sobre Juan Martín Del Potro. Gentileza

Así, la ex de René reveló que es vecina de Juan Martín del Potro, por lo que la veía seguido a Jujuy cuando estaba en pareja con el tenista y ella iba a visitarlo.

“Es verdad, yo no vivía ahí oficialmente. Era el departamento de un exnovio mío”, agregó la morocha. Y Fandiño recordó que en algún momento los portales intentaron vincularla con Del Potro, pero ella lo desmintió completamente.

Juan Martín del Potro y Sofía "Jujuy" Jiménez, en el festejo de los 31 años del tenista, en Tandil.

La modelo aprovechó que Soledad Fandiño entró en el tema y fue al hueso, sin ningún filtro. “Ahí quería llegar. ¿Es verdad que estuviste con mi ex, Juan Martín Del Potro?”, le preguntó Jujuy. A lo que la presentadora respondió: “No, no, de ninguna manera, nada que ver. Juan Martín nunca intentó nada, es un caballero. Yo tengo mil rumores instaladísimos. Juro que no, aparte sería horrible estar blanqueando de una acá”