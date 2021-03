Simone Ashley, la nueva protagonista de “Bridgerton” con ascendencia india

Una de las series que rompió records en la plataforma del gigante rojo ya tiene protagonista confirmada para su segunda temporada. Bridgerton encantó a los espectadores de todos los ambitos, desde los amantes de las producciones de épocas, a los seguidores de un drama bien compuesto, los rumores al estilo de Gossip Girl y los fanáticos de Grey’s Anatomy que esperaban con ansias una nueva serie de su creadora.

Desde hace algún buen tiempo ya que Netflix no para de tener aciertos en su plataforma, pero sin duda, la serie de los ocho hermanos de alta sociedad se han llevado la atención por mucho. Por eso el anuncio de una segunda, y otras siete temporadas, para la serie fue un brinco de alegría por parte de los fans. Siguiendo los libros de Julia Quinn, la historia tiene para rato, además de la oportunidad de contar lo que pasa con cada uno de los hermanos.

La producción de Shonda Rhimes ahora ha dado el anuncio oficial de quien será la joven que se robará la pantalla en la próxima temporada. Se trata de una actriz que ya ha participado en series de Netflix y quienes vieron Sex Education la reconocerán, por ser la joven que interpretó a Olivia Hanan.

Como Olivia, en Sex Education.

Pero su nombre real es Simone Ashley y se encargará de dar vida a la joven recién llegada a Londres, Kate Sharma. En la novela, el nombre original del personaje es Kate Sheffield. Pero el equipo creativo de la serie decidió previamente que su familia fuera de ascendencia india y cambió su apellido.

Por parte del público, la noticia ha sido muy bien recibida.

De esta manera, los creadores de la serie pueden continuar con su idea de tener un elenco diverso. Chris Van Dusen, el creador, y los productores ejecutivos Shonda Rhimes y Betsy Beers desde el inicio decidieron que muchos de los roles serían otorgados a actores de color. Como por ejemplo el duque de Hastings (Regé-Jean Page), Lady Danbury (Adjoa Andoh) y la reina Charlotte (Golda Rosheuvel).

El papel de Simone Ashley

¿Los ves como la próxima pareja de Bridgerton?

Según han adelantado quienes llevan los hilos de la serie, su historia se centrará en las aventuras de una joven “inteligente y testaruda” recién llegada a Londres que es nueva en la alta sociedad y en sus eventos sociales.

Pero su historia estará unida inevitablemente al mayor de los Bridgerton, Anthony, ya que se convierte en el interés amoroso del Vizconde. De hecho, el libro en que se inspira la segunda temporada se lalma The Viscount Who Loved Me (El Vizconde que me amó), centrada en la búsqueda de lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) por encontrar a su vizcondesa.